İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Valilik tarih verdi: Kar ve fırtına uyarısı!

İstanbul Valiliği, hafta sonu kent genelinde karla karışık yağmur ve kar yağışının etkili olmasının beklendiğini belirterek, kuvvetli rüzgarla birlikte yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

Ebru Gül Müezzinoğlu
İSTANBUL’DA HAFTA SONU KAR YAĞACAK MI?

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, hafta sonu kentte karla karışık yağmur ve kar yağışının etkili olmasının beklendiği bildirildi. Valilik, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini vurguladı.

İSTANBUL CUMARTESİ HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmelerine göre cumartesi günü İstanbul’da havanın parçalı ve çok bulutlu olacağı, genellikle yağmur, yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar yağışı görüleceği belirtildi. Cumartesi günü için en düşük sıcaklığın 3, en yüksek sıcaklığın ise 6 derece olması bekleniyor.

PAZAR GÜNÜ İSTANBUL’A KAR GELİYOR MU?

Pazar günü ise havanın parçalı ve çok bulutlu olacağı, il genelinde karla karışık yağmurun etkili olacağı, yüksek kesimler ile kuzey ilçelerde yağışın kar yağışına dönüşeceğinin tahmin edildiği aktarıldı. Pazar günü en düşük sıcaklığın 3, en yüksek sıcaklığın da 5 derece olacağı kaydedildi.

İSTANBUL’UN HANGİ İLÇELERİNDE KAR BEKLENİYOR?

Açıklamada, kentin yüksek kesimleri ile kuzey ilçelerinde kısa süreli örtü oluşabileceği değerlendirildi.

HAVA SICAKLIKLARI NE KADAR DÜŞECEK?

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, hafta sonundan itibaren azalmasının beklendiği ifade edildi.

İSTANBUL İÇİN KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Valilik açıklamasında rüzgara da dikkat çekilerek, “Rüzgarın, kuzeyli yönlerden zaman zaman kuvvetli (40-60 kilometre/saat) olarak esmesi beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.” ifadelerine yer verildi.

