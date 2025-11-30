İstanbul’a kısa mesafedeki şehirde kar göründü... Çok sayıda il için uyarı: Dolu, sel ve yıldırım riski var!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, güncel hava durumu tahmin raporunu yayımlayarak birçok il için kuvvetli yağış uyarısı yaptı. Rapora göre yurt genelinde yağış etkili olacak; sağanakların yanı sıra bazı bölgelerde gök gürültülü sağanak, yerel dolu ve yıldırım tehlikesi görülebilecek. İstanbul’un da aralarında bulunduğu iller için sağanak uyarısı yapılırken, özellikle Mersin, Adana çevreleri ile Hatay’ın kıyı kesimlerinde şiddetli yağış bekleniyor. Bu bölgelerde ani sel, su baskını, ulaşımda aksama, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgâr riskine dikkat çekildi.

Akdeniz Bölgesi’ndeki illerde yağışların gök gürültülü sağanak şeklinde olacağı; Marmara’nın güney ve doğusu, Ege, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu (Van hariç), Güneydoğu Anadolu (Mardin hariç) ile Samsun çevrelerinin gün boyunca yağışlı geçeceği bildirildi. İç ve doğu kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görüleceği de belirtildi.

Bolu’da Köroğlu Dağı’nın zirvesinde yer alan Kartalkaya ile Kındıra, Sarıalan ve Aladağ yaylalarında etkili olan sağanak, gece sıcaklıkların sıfırın altına düşmesiyle kar yağışına döndü. Bölgede aralıklarla devam eden karın ardından yüksek kesimler beyaza büründü.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji’ye göre yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu bir gün geçirmesi bekleniyor. İç Anadolu’nun doğusu, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer karla karışık yağmur ve yükseklerde kar yağışı görülecek.

Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın genellikle güneyli yönlerden hafif ve yer yer orta kuvvette; Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde ise zaman zaman 40–60 km/saat hızla kuvvetli eseceği bildirildi.

PEŞ PEŞE UYARI YAPILDI

Kuvvetli yağış: Mersin, Adana çevreleri ve Hatay’ın kıyı kesimlerinde beklenen şiddetli yağış nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu ve rüzgâr riskine karşı dikkatli olunması istendi.

Kuvvetli rüzgâr: Orta Karadeniz’in iç bölgelerinde zaman zaman kuvvetli esebilecek rüzgâr nedeniyle olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerektiği belirtildi.