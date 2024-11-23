İstanbul’a mevsimin ilk karı düştü
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün hafta içi peş peşe yaptığı uyarıların ardından İstanbul’da sağanak yağış ve lodos etkisini göstermeye başladı.
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İstanbul’a mevsimin ilk karı düşerken, özellikle Kartal ilçesi, Kurtköy Mahallesi ve Aydos Tepesi’ne kar yağışı etkili oldu. İstanbul’un bazı yüksek kesimlerinde, başta Aydos Tepesi olmak üzere yol kenarları, parklar ve bahçeler karla kaplandı.
İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı pic.twitter.com/rfgWtVp7B4— Ulusal Kanal (@ulusalkanal) November 23, 2024
Aydos Ormanı ve çevresinde ise lapa lapa kar yağıyor. Kurtköy’de de şiddetli kar yağışı görüldü. Vatandaşlar, kentteki ilk karı cep telefonlarıyla görüntülemeyi ihmal etmedi.