İstanbul’a mevsimin ilk karı düştü

İstanbul’a mevsimin ilk karı düşerken, özellikle Kartal ilçesi, Kurtköy Mahallesi ve Aydos Tepesi’ne kar yağışı etkili oldu. İstanbul’un bazı yüksek kesimlerinde, başta Aydos Tepesi olmak üzere yol kenarları, parklar ve bahçeler karla kaplandı.

İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı pic.twitter.com/rfgWtVp7B4 — Ulusal Kanal (@ulusalkanal) November 23, 2024

Aydos Ormanı ve çevresinde ise lapa lapa kar yağıyor. Kurtköy’de de şiddetli kar yağışı görüldü. Vatandaşlar, kentteki ilk karı cep telefonlarıyla görüntülemeyi ihmal etmedi.