İstanbul'a Sağanak Geliyor! Meteoroloji Uyardı

Meteoroloj, 18 Ekim Çarşamba günü yurt genelinde görülecek hava durumu ile ilgili tahmin raporunu yayımladı.

İstanbul'a Kuvvetli Sağanak Geliyor!

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada İstanbul'da görülecek hava durumu ile ilgili de bilgilere yer verildi.

Buna göre, İstanbul'da 18 Ekim Çarşamba sabah saatlerinden itibaren İstanbul'da kuvvetli sağanak etkili olacak. Açıklamada yağışların İstanbul'un özellikle kuzey kesimlerinde görüleceği belirtildi.

Meteoroloji'nin açıklamasında Kocaeli ve Sakarya'da da yerel olarak kuvvetli sağanak beklendiği belirtildi.

Açıklamada, sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.