İstanbul’a sağanak sürprizi! Meteoroloji saat verdi, birçok ilde alarm

MARMARA BÖLGESİ

Marmara Bölgesi genelinde parçalı ve az bulutlu bir hava gözlemlenecek. Ancak özellikle kuzey ve doğu kesimlerde bulutlanma artışı ile birlikte yerel sağanak geçişleri yaşanacak.

İstanbul: 29°C – Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimlerinde akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa: Bu illerde de yerel yağış ihtimali dikkat çekiyor.

Edirne ve Çanakkale: Parçalı ve az bulutlu, yağış beklenmiyor.