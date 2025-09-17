İstanbul’a sağanak sürprizi! Meteoroloji saat verdi, birçok ilde alarm
İstanbul’dan Artvin’e birçok ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor, sıcaklıklar güneyde normallerin üzerinde seyredecek. İşte 17 Eylül Çarşamba hava durumu…
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye’nin kuzey kesimleri bugün yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkisi altına giriyor.
Batı Karadeniz ile Marmara’nın bazı şehirlerinde kuvvetli yağışlara karşı dikkatli olunması gerekiyor. Diğer bölgelerde ise güneşli ve açık bir hava hakim olacak.
İşte bölge bölge hava durumu:
MARMARA BÖLGESİ
Marmara Bölgesi genelinde parçalı ve az bulutlu bir hava gözlemlenecek. Ancak özellikle kuzey ve doğu kesimlerde bulutlanma artışı ile birlikte yerel sağanak geçişleri yaşanacak.
İstanbul: 29°C – Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimlerinde akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa: Bu illerde de yerel yağış ihtimali dikkat çekiyor.
Edirne ve Çanakkale: Parçalı ve az bulutlu, yağış beklenmiyor.
EGE VE AKDENİZ
Ege Bölgesi’nde ve Akdeniz’de yağış beklenmiyor. Hava açık ve sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor.
Denizli: 36°C
Muğla: 34°C
İzmir: 31°C
Adana ve Antalya: 36°C ve 35°C ile oldukça sıcak.
Burdur: 34°C – Az bulutlu ve açık.
İÇ ANADOLU
İç Anadolu Bölgesi genelinde hava açık, zamanla kuzeybatısında parçalı bulutlu bir yapı görülecek.
Ankara ve Eskişehir: 29°C
Konya: 30°C – Yağışsız ve güneşli bir gün bekleniyor.
BATI KARADENİZ
Batı Karadeniz’de yağışların yerel olarak etkili olması bekleniyor. Parçalı ve çok bulutlu bir gökyüzü gün boyunca hâkim olacak.
Bolu, Düzce, Sinop: 29°C - 28°C – Gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış ihtimali var.
DOĞU KARADENİZ
Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde gün içerisinde sağanak yağışlar görülebilir. Bölge geneli parçalı ve çok bulutlu.
Rize: 26°C – Sabah ve öğle saatlerinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Samsun ve Amasya: 26°C – 29°C – Parçalı çok bulutlu, yerel yağış ihtimaliyle dikkat çekiyor.
DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU
Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde hava açık ve yağışsız. Ancak sıcaklıklar özellikle Güneydoğu’da yüksek seviyelere çıkıyor.
Erzurum: 24°C
Kars: 23°C – Parçalı ve az bulutlu
Malatya: 31°C – Az bulutlu ve açık
Diyarbakır, Gaziantep, Mardin: 33°C - 36°C – Sıcak hava etkisini sürdürüyor.