İstanbul'a sağanak ve fırtına uyarısı: Valilik o tarihleri verdi, sıcaklık 7 derece düşecek!

İstanbul Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine dayanarak kent genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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İstanbul'a sağanak ve fırtına uyarısı: Valilik o tarihleri verdi, sıcaklık 7 derece düşecek! - Resim: 1

İstanbul Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine dayanarak il genelinde yaşanması beklenen olumsuz hava koşullarına ilişkin bir açıklama yayımladı.

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İstanbul'a sağanak ve fırtına uyarısı: Valilik o tarihleri verdi, sıcaklık 7 derece düşecek! - Resim: 2

Açıklamaya göre, yarın yani 22 Eylül Salı günü sabah saatlerinden itibaren İstanbul genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar başlayacak.

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İstanbul'a sağanak ve fırtına uyarısı: Valilik o tarihleri verdi, sıcaklık 7 derece düşecek! - Resim: 3

Yağışların Salı ve Çarşamba günleri kuvvetli bir seyir izlemesi bekleniyor.

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İstanbul'a sağanak ve fırtına uyarısı: Valilik o tarihleri verdi, sıcaklık 7 derece düşecek! - Resim: 4

YAĞIŞLI SİSTEM ÇARŞAMBA AKŞAMI KENTİ TERK EDECEK

Valilik açıklamasına göre, yağışlı sistemin 23 Eylül Çarşamba günü akşam saatlerinden sonra İstanbul'u terk etmesi tahmin ediliyor.

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İstanbul'a sağanak ve fırtına uyarısı: Valilik o tarihleri verdi, sıcaklık 7 derece düşecek! - Resim: 5

SICAKLIKLAR 5-7 DERECE BİRDEN DÜŞECEK

Tahminlere göre sıcaklıklar, mevsim normallerinin 5 ila 7°C altında seyredecek.

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İstanbul'a sağanak ve fırtına uyarısı: Valilik o tarihleri verdi, sıcaklık 7 derece düşecek! - Resim: 6

Bununla birlikte rüzgârın da kuzeyli yönlerden orta kuvvette eseceği, zaman zaman ise 30-50 km/saat hıza ulaşarak kuvvetlenebileceği belirtildi.

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