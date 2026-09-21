İstanbul'a sağanak ve fırtına uyarısı: Valilik o tarihleri verdi, sıcaklık 7 derece düşecek!
İstanbul Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine dayanarak kent genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu.
İstanbul Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine dayanarak il genelinde yaşanması beklenen olumsuz hava koşullarına ilişkin bir açıklama yayımladı.
Açıklamaya göre, yarın yani 22 Eylül Salı günü sabah saatlerinden itibaren İstanbul genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar başlayacak.
Yağışların Salı ve Çarşamba günleri kuvvetli bir seyir izlemesi bekleniyor.
YAĞIŞLI SİSTEM ÇARŞAMBA AKŞAMI KENTİ TERK EDECEK
Valilik açıklamasına göre, yağışlı sistemin 23 Eylül Çarşamba günü akşam saatlerinden sonra İstanbul'u terk etmesi tahmin ediliyor.
SICAKLIKLAR 5-7 DERECE BİRDEN DÜŞECEK
Tahminlere göre sıcaklıklar, mevsim normallerinin 5 ila 7°C altında seyredecek.
Bununla birlikte rüzgârın da kuzeyli yönlerden orta kuvvette eseceği, zaman zaman ise 30-50 km/saat hıza ulaşarak kuvvetlenebileceği belirtildi.