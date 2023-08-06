İstanbul'a yağmur geliyor! Meteoroloji gün verdi

Meteoroloji'nin 5 günlük hava tahmin raporuna göre, İstanbul'a yağmur geliyor. Önümüzdeki haftadan itibaren İstanbul yağışların etkisine girecek. Peki İstanbul'da hangi gün yağmur yağacak? İşte cevabı.

İstanbul'a yağmur geliyor! Meteoroloji gün verdi
Uğur Çam Uğur Çam
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 5 günlük hava tahmin raporunu yayınladı. Buna göre İstanbul, önümüzdeki hafta içinde yağışların etkisi altına girecek. Hava sıcaklıklarında ciddi bir düşüş beklenmiyor. 

İSTANBUL'A YAĞMUR GELİYOR

Meteoroloji'nin verilerine göre İstanbul'da hava hafta boyu parçalı bulutlu ve yer yer yağışlı olacak. Perşembe günü itibariyle ise İstanbul genelinde yağışlı hava etkili olacak. Sıcaklıklar 30 derece civarında seyredecek. İstanbul'da hafta içinde en yüksek sıcaklığın 32 derece, en düşük sıcaklığın ise 22 derece olarak ölçülmesi tahmin ediliyor.

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