İstanbul'a yakın hafta sonu gidilebilecek yerler
İstanbul'dan biraz da olsa uzaklaşmak, günübirlik ya da birkaç günlüğüne güzel vakit geçirebileceğiniz yakın yerleri sizin için derledik...
Birkaç günlüğüne de olsa tatil yapmak isteyenler için İstanbul'a yakın yerlerden seçtiğimiz bu tatil yerlerinde dinlenebilir, tarihi yerleri gezebilir, büyüleyici fotoğraflar çekebilir ya da sevdikleriniz için hediyeler alabilirsiniz.
1- ABANT GÖLÜ
Eğer tatilinizi yeşillikler içinde geçirmek istiyorsanız Bolu Abant bunun için biçilmiş kaftan. İstanbul’a 300 km mesafede olan Abant, İstanbul’un gürültüsünden uzakta doğayla başbaşa tatil geçirebileceğiniz bir yer.
İklimin her beş kilometrede değişim gösterdiği bu cennet mekanda göl etrafında fayton turu yapabilir, bisikletle gezintiye çıkabilir ya da köylerden kiralayacağınız atlarla eğlenceli vakit geçirebilirsiniz.
Keyifli geçen bir günün ardından yemek molası verdiğinizde ise tercihinizi alabalık restoranlarından yana kullanabilirsiniz. Bolu Abant’a ulaşım da oldukça kolay.
Abant’a kendi arabanızla gidiyorsanız, Bolu-Ankara arası 191 km, Bolu-İstanbul arası mesafe 242 km. Bolu’dan Abant’a minibüs seferleri de mevcut.
2- ADALAR
İstanbul’un trafiğinden ve yoğun iş temposundan kaçmak istediğimizde ilk aklımıza gelen yerlerdir Adalar. Büyükada, Heybeliada, Burgazada ve Kınalıada’dan oluşan Adalar, her gün yüzlerce misafiri ağırlıyor.
Yabancı turistlerin de uğrak mekanlarından biri olan Adalar da tarihi gezintilerin yanı sıra müzelere gidebilir, faytonlarla adayı gezebilir ya da piknik yapabilirsiniz.
Ada’da yemek molası verdiğiniz zaman size kapılarını açan küçük ve sıcak birbirinden farklı birçok restoranla karşılaşacaksınız. Ada kültürünün yansımış olduğu bu restoranlarda yediğiniz yemeğin ardından ana cadde boyunca uzanan Maraş usulü dondurmacılara da mutlaka uğramalısınız. Adalara giden Bostancı-Kabataş vapurlarıyla yolculuk yapabileceğiniz gibi her adaya ayrı ayrı giden klasik Ada vapurlarından da yararlanabilirsiniz.