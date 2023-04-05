İstanbul'a yakın hafta sonu gidilebilecek yerler

1- ABANT GÖLÜ



Eğer tatilinizi yeşillikler içinde geçirmek istiyorsanız Bolu Abant bunun için biçilmiş kaftan. İstanbul’a 300 km mesafede olan Abant, İstanbul’un gürültüsünden uzakta doğayla başbaşa tatil geçirebileceğiniz bir yer.

İklimin her beş kilometrede değişim gösterdiği bu cennet mekanda göl etrafında fayton turu yapabilir, bisikletle gezintiye çıkabilir ya da köylerden kiralayacağınız atlarla eğlenceli vakit geçirebilirsiniz.

Keyifli geçen bir günün ardından yemek molası verdiğinizde ise tercihinizi alabalık restoranlarından yana kullanabilirsiniz. Bolu Abant’a ulaşım da oldukça kolay.

Abant’a kendi arabanızla gidiyorsanız, Bolu-Ankara arası 191 km, Bolu-İstanbul arası mesafe 242 km. Bolu’dan Abant’a minibüs seferleri de mevcut.