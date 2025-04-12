İstanbul'a yeni ilçe geliyor: İşte yeni ilçenin adı!

Yeni ilçe sınırları, mahalle bazında yapılan detaylı planlamayla netleşmeye başladı. Sarıyer'den Katar Caddesi sınır alınarak Emirgan, Rumeli Hisarı, Reşitpaşa, Baltalimanı, Fatih Sultan Mehmet, Maslak (Atatürk Oto Sanayi dahil), Huzur ve Ayazağa mahalleleri yeni ilçeye dahil edilecek.

Beşiktaş ilçesinden Konaklar, Akatlar, Etiler ve Levent mahalleleri; Kağıthane'den Seyrantepe, Yeşilce ve kısmen Hamidiye mahalleleri; Eyüpsultan’dan ise Kemerburgaz ve 5. Levent mahallelerinin de Levent ilçesine bağlanması planlanıyor. Göktürk Mahallesi’nin durumu ise henüz kesinlik kazanmadı.

Yeni Levent ilçesinin kurulma amacı; bu bölgelerde artan nüfus yoğunluğuna, ekonomik hareketliliğe ve ulaşım ihtiyacına daha etkili çözümler üretmek. Sarıyer Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Bekir Batu'nun aktardığına göre, yeni yapılanma ile yerel yönetim hizmetlerinin daha hızlı, düzenli ve erişilebilir olması hedefleniyor. Böylece İstanbul’un karmaşık idari yapısında daha verimli bir sistem kurulması amaçlanıyor.