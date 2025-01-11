İstanbul'a yeni ilçe geliyor: Yeni ilçenin adı belli oldu!

Sarıyer Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Bekir Batu’nun haberine göre, Beşiktaş, Sarıyer, Kağıthane ve Eyüpsultan ilçelerinden yaklaşık 20 mahallenin birleştirilmesiyle "Levent" adında yeni bir ilçe oluşturulacak.

Levent ilçesinin sınırları henüz kesinleşmese de planlanan düzenlemeye göre, şu mahallelerin yeni ilçeye bağlanacağı öne sürülüyor:

Sarıyer’den: Emirgan, Rumeli Hisarı, Reşitpaşa, Baltalimanı, Fatih Sultan Mehmet, Maslak (Atatürk Oto Sanayi dahil), Huzur ve Ayazağa mahalleleri. Ayrıca İstinye Bayırı’ndaki Katar Caddesi'nin sınır olacağı iddia edildi.

Beşiktaş’tan: Konaklar, Akatlar, Etiler ve Levent mahalleleri.

Kağıthane’den: Seyrantepe, Yeşilce ve Hamidiye’nin bir kısmı.

Eyüpsultan’dan: Kemerburgaz ve 5. Levent mahalleleri. Göktürk Mahallesi’nin durumu ise henüz netleşmedi.

İddialara göre, yeni ilçe oluşturma çalışmasıyla bölgedeki yönetim ve hizmetlerin daha etkili hale getirilmesi hedefleniyor. Ancak resmi bir açıklama henüz yapılmış değil.