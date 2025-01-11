İstanbul'a yeni ilçe geliyor: Yeni ilçenin adı belli oldu!

Türkiye’nin en büyük şehri İstanbul’da yeni bir ilçenin kurulacağı iddia edildi.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
İstanbul'a yeni ilçe geliyor: Yeni ilçenin adı belli oldu!
Yayınlanma: Güncellenme:

Sarıyer Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Bekir Batu’nun haberine göre, Beşiktaş, Sarıyer, Kağıthane ve Eyüpsultan ilçelerinden yaklaşık 20 mahallenin birleştirilmesiyle "Levent" adında yeni bir ilçe oluşturulacak.

Levent ilçesinin sınırları henüz kesinleşmese de planlanan düzenlemeye göre, şu mahallelerin yeni ilçeye bağlanacağı öne sürülüyor:

Sarıyer’den: Emirgan, Rumeli Hisarı, Reşitpaşa, Baltalimanı, Fatih Sultan Mehmet, Maslak (Atatürk Oto Sanayi dahil), Huzur ve Ayazağa mahalleleri. Ayrıca İstinye Bayırı’ndaki Katar Caddesi'nin sınır olacağı iddia edildi.
Beşiktaş’tan: Konaklar, Akatlar, Etiler ve Levent mahalleleri.
Kağıthane’den: Seyrantepe, Yeşilce ve Hamidiye’nin bir kısmı.
Eyüpsultan’dan: Kemerburgaz ve 5. Levent mahalleleri. Göktürk Mahallesi’nin durumu ise henüz netleşmedi.

İddialara göre, yeni ilçe oluşturma çalışmasıyla bölgedeki yönetim ve hizmetlerin daha etkili hale getirilmesi hedefleniyor. Ancak resmi bir açıklama henüz yapılmış değil.

Bursa’da madende can kaybı: Patlatma sırasında feci kaza!Bursa’da madende can kaybı: Patlatma sırasında feci kaza!Yurt
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Ya silahlar gömülecek ya da silah doğrultanlar!”Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Ya silahlar gömülecek ya da silah doğrultanlar!”Gündem
istanbul ilçe Levent
Günün Manşetleri
“Ya silahlar gömülecek ya da silah doğrultanlar!”
İran’ın “Füze Şehri” ilk kez görüntülendi
Yeni dokunulmazlık dosyaları TBMM'ye sevk edildi
Abdullah Gül'den yeni açılıma destek
Gazze'de can kaybı 46 bin 537 oldu
Mardin'de feci trafik kazası
ABD'nin PKK'yı Şam'a yerleştirme planı
Hakan Fidan, Suudi Arabistan'a gidecek
11 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Los Angeles'taki felakette ölü sayısı 11 oldu
Çok Okunanlar
11 Ocak 2025 su kesintisi: Mahalleler ve saatler belli oldu! 11 Ocak 2025 su kesintisi: Mahalleler ve saatler belli oldu!
BEDAŞ İstanbul'u uyardı! İşte elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler... BEDAŞ İstanbul'u uyardı! İşte elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...
Türk vatandaşlarına en uzun süreli vize veren ülkeler açıklandı Türk vatandaşlarına en uzun süreli vize veren ülkeler açıklandı
Hatay'da şiddeti deprem Hatay'da şiddeti deprem
TÜİK açıkladı: İl olma kriterlerini karşılayan 24 ilçe belirlendi TÜİK açıkladı: İl olma kriterlerini karşılayan 24 ilçe belirlendi