İstanbul'a yeni metro hattı müjdesi! Resmî Gazete'de yayımlandı: İşte 14 durak

Resmî Gazete’de yayımlanan 11628 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile projenin ihale, inşaat ve tüm yapım süreçlerini Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı devraldı.

17,49 KİLOMETRE UZUNLUĞUNDA VE 14 İSTASYONDAN OLUŞACAK

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü (AYGM) tarafından hayata geçirilecek olan hat, toplam 17,49 kilometre uzunluğa sahip olacak. Beykoz ile Ümraniye arasındaki yolculuk süresini ve kara yolu trafiğini önemli ölçüde rahatlatması hedeflenen hatta toplam 14 istasyon yer alacak.

İŞTE YENİ METRO HATTININ DURAKLARI

Geçtiğimiz günlerde yapılan görüşmeler neticesinde güzergaha Ortaçeşme durağının da eklenmesiyle kesinleşen 14 duraklık istasyon listesi şu şekilde:

Ümraniye

Yavuztürk Sapağı

Bosna Bulvarı

Zübeyde Hanım Caddesi

Çiftlik Yolu

Küçüksu

Kavacık Sapağı

Kavacık

Saraçlar

Beykoz Devlet Hastanesi

Beykoz Adliye

Beykoz İskele

Ortaçeşme

Türk Alman Üniversitesi

BEYKOZ BELEDİYESİ'NDEN AÇIKLAMA: "ULAŞIMIN GELECEĞİNİ DEĞİŞTİRECEK"

Kararın Resmî Gazete'de yayımlanmasının ardından açıklamada bulunan Beykoz Belediye Başkanvekili Özlem Vural Gürzel, projeyi Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın üstlenmesinden duydukları memnuniyeti dile getirerek şu ifadeleri kullandı:

"Beykozumuzun ulaşım geleceğini değiştirecek bu büyük yatırımın her aşamasını yakından takip etmeye devam edeceğiz."