İstanbul'a yeni metro hattı müjdesi! Resmî Gazete'de yayımlandı: İşte 14 durak

İstanbul’da Anadolu Yakası trafiğinin en yoğun olduğu akslardan Ümraniye, Kavacık ve Beykoz ilçelerini birbirine bağlayacak yeni metro projesinde kritik bir aşama geride kaldı.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
İstanbul'a yeni metro hattı müjdesi! Resmî Gazete'de yayımlandı: İşte 14 durak
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 Resmî Gazete’de yayımlanan 11628 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile projenin ihale, inşaat ve tüm yapım süreçlerini Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı devraldı.

17,49 KİLOMETRE UZUNLUĞUNDA VE 14 İSTASYONDAN OLUŞACAK

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü (AYGM) tarafından hayata geçirilecek olan hat, toplam 17,49 kilometre uzunluğa sahip olacak. Beykoz ile Ümraniye arasındaki yolculuk süresini ve kara yolu trafiğini önemli ölçüde rahatlatması hedeflenen hatta toplam 14 istasyon yer alacak.

İŞTE YENİ METRO HATTININ DURAKLARI

Geçtiğimiz günlerde yapılan görüşmeler neticesinde güzergaha Ortaçeşme durağının da eklenmesiyle kesinleşen 14 duraklık istasyon listesi şu şekilde:

Ümraniye
Yavuztürk Sapağı
Bosna Bulvarı
Zübeyde Hanım Caddesi
Çiftlik Yolu
Küçüksu
Kavacık Sapağı
Kavacık
Saraçlar
Beykoz Devlet Hastanesi
Beykoz Adliye
Beykoz İskele
Ortaçeşme
Türk Alman Üniversitesi

BEYKOZ BELEDİYESİ'NDEN AÇIKLAMA: "ULAŞIMIN GELECEĞİNİ DEĞİŞTİRECEK"

Kararın Resmî Gazete'de yayımlanmasının ardından açıklamada bulunan Beykoz Belediye Başkanvekili Özlem Vural Gürzel, projeyi Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın üstlenmesinden duydukları memnuniyeti dile getirerek şu ifadeleri kullandı:

"Beykozumuzun ulaşım geleceğini değiştirecek bu büyük yatırımın her aşamasını yakından takip etmeye devam edeceğiz."

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