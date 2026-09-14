İstanbul'da 10 bin TL'ye kiralık konut başvuruları başladı! e-Devlet ekranı açıldı: İşte ilçe ilçe 1071 konutun dağılımı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen Yüzyılın Konut Projesi kapsamında, Türkiye'de ilk kez hayata geçirilen "Kiralık Sosyal Konut" modelinde resmi başvuru süreci başladı.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
İstanbul'da 10 bin TL'ye kiralık konut başvuruları başladı! e-Devlet ekranı açıldı: İşte ilçe ilçe 1071 konutun dağılımı
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 İstanbul genelinde inşa edilecek 100 bin sosyal konuta ilave olarak planlanan 15 bin kiralık konut hamlesinin ilk etabında 1071 daire dar gelirli vatandaşlara tahsis edilecek. Piyasa koşullarının oldukça altında, aylık 10 bin TL'den başlayan fiyatlarla sunulacak konutlarda hak sahipleri 3 yıl boyunca oturabilecek. Tamamen ücretsiz olan başvurular 25 Eylül 2026 tarihine kadar e-Devlet kapısı üzerinden toplanacak.

İLK ETAPTA 1071 KONUT: HANGİ İLÇEDE KAÇ DAİRE KİRALANACAK?

Projenin ilk aşamasında kentin farklı bölgelerinde yer alan 1071 daire hak sahipleriyle buluşturulacak:

Başakşehir, Gaziosmanpaşa, Beyoğlu ve Güngören: 360 konut
Maltepe, Tuzla ve Kartal: 330 konut
Ataşehir, Sancaktepe, Ümraniye ve Üsküdar: 291 konut
Arnavutköy: 90 konut
Daire büyüklükleri aile yapısına göre belirlenecek; yeni evli genç çiftlere 1+1 veya 2+1, iki ve üzeri çocuğu olan geniş ailelere ise 2+1, 3+1 ve 4+1 alternatifleri sunulacak.

KİMLER BAŞVURABİLİR? İŞTE KRİTİK BAŞVURU ŞARTLARI

Projeden yararlanmak isteyen adayların taşıması gereken temel kriterler şöyle:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, 18 yaşını doldurmuş ve resmi olarak evli olmak,
Başvuru sahibi ve eşinin üzerine kayıtlı herhangi bir gayrimenkul / konut tapusunun bulunmaması,
Toplam hane halkı net aylık gelirinin 100 bin TL’nin altında olması,
En az 1 yıldır aralıksız olarak İstanbul sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak,
Daha önce Toplu Konut İdaresi (TOKİ) ile herhangi bir konut satış ya da tahsis sözleşmesi imzalamamış olmak.

BAŞVURU SÜRECİ VE KİRALAMA DETAYLARI

Ücretsiz Başvuru: Başvuru işlemleri için herhangi bir başvuru bedeli ya da dosya masrafı ödenmeyecek.
Son Gün 25 Eylül: Başvurular 25 Eylül 2026 gece yarısına kadar e-Devlet üzerindeki "Konut/İş Yeri Başvuru" sekmesinden gerçekleştirilecek ve süreç buradan takip edilecek.
3 Yıl Süreli Sözleşme: Hak sahipleri belirlenen konutlarda 3 yıl süresince kiracı statüsünde güvenle ikamet edebilecek.

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