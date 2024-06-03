İstanbul'da 10 saatlik su kesintisi olacak! Kesinti yapılacak ilçe ve mahalleler tek tek açıklandı
Milyonlarca insanın yaşadığı megakent İstanbul'da önemli bir su kesintisi yapılacak. Konuyla ilgili İSKİ'den açıklama geldi. Peki İstanbul'da nerelerde sular kesilecek? İstanbul'da su kesintisi ne zaman yapılacak? İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İşte ayrıntılar...
20 milyona yakın insanın yaşadığı megakent İstanbul'da su ve elektrik kesintilerine ilişkin zaman zaman önemli açıklamalar geliyor. Vatandaşların da sık sık takip ettiği açıklamalar, yapılması planlanan kesintilerin detaylarını açıklıyor.
Son olarak İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresinden (İSKİ) kentte yapılacak su kesintisine ilişkin kritik bir duyuru geldi. Yapılan açıklamada, su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler ile kesintinin yapılacağı tarih bilgisi paylaşıldı.
Peki İstanbul'da ne zaman su kesintisi olacak? İstanbul'da hangi bölgelerde sular kesilecek? İstanbul'da su kesintisi ne kadar sürecek? İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Ayrıntılar haberimizin devamında...
İSKİ, yaptığı açıklamayla, Büyükçekmece İçme Suyu Arıtma Tesisi'nde vana yenileme çalışması yapılacacağını duyurdu. Söz konusu çalışmalardan dolayı, Büyükçekmece, Çatalca ve Silivri'de bazı mahallelere su verilemeyecek.