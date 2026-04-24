İstanbul'da 100 bin sosyal konut için TOKİ kura çekimi yarın başlıyor
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı öncülüğünde yürütülen Yüzyılın Konut Projesi kapsamında İstanbul'da inşa edilecek 100 bin sosyal konutun kura çekimleri 25 Nisan'da başlıyor.
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 81 ilde hayata geçirilen 500 bin sosyal konutluk dev projede sıra İstanbul'a geldi.
İstanbul'daki 100 bin konutun kura çekim töreni, 25 Nisan tarihinde Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’nde gerçekleştirilecek.
Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum bizzat katılacak.
Kura çekimi işlemleri üç gün boyunca kesintisiz sürecek ve ev sahipleri bu süreçte aşama aşama netlik kazanacak.
TOKİ KURA ÇEKİMİ NASIL CANLI İZLENİR?
TOKİ İstanbul canlı kura çekilişi TOKİ'nin YouTube kanalında yayınlanacak.
TOKİ İSTANBUL AYLIK TAKSİT TUTARI VE PEŞİNAT MİKTARI
İstanbul TOKİ konutları için ödeme planı da belli oldu. Buna göre;
55 metrekare 1+1 evler 195.000 TL peşinat ve 7.313 TL taksitle,
65 metrekare 2+1 konutlar 245.000 TL peşinat ve 9.188 TL taksitle,
80 metrekare 2+1 evler ise 295.000 TL peşinat ve 11.063 TL taksitle satılacak.