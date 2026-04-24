İstanbul'da 100 bin sosyal konut için TOKİ kura çekimi yarın başlıyor

TOKİ İSTANBUL AYLIK TAKSİT TUTARI VE PEŞİNAT MİKTARI

İstanbul TOKİ konutları için ödeme planı da belli oldu. Buna göre;

55 metrekare 1+1 evler 195.000 TL peşinat ve 7.313 TL taksitle,

65 metrekare 2+1 konutlar 245.000 TL peşinat ve 9.188 TL taksitle,

80 metrekare 2+1 evler ise 295.000 TL peşinat ve 11.063 TL taksitle satılacak.