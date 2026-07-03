İstanbul'da 15 Ekim'e kadar yasaklandı! Vali Davut Gül kararı az önce resmen duyurdu

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) Yerleşkesi'nde düzenlenen; askeri, idari ve emniyet birimlerinin üst düzey komuta kademesinin katıldığı karşılaştırmalı veri toplantısında, suç oranlarındaki keskin düşüş ve terörle mücadeledeki yüzde 51'lik tarihi artış öne çıktı.

Vali Gül, "Terörsüz Türkiye" hedefiyle yürütülen operasyonların yanı sıra sokak asayişi, çökertilen mafya yapılanmaları ve orman yangınlarına karşı alınan radikal yeni yasaklar hakkında çok kritik detaylar verdi.

TERÖR OPERASYONLARINDA %51 ARTIŞ: 2 BİN 954 GÖZALTI

Güvenlik güçleri ile adli birimlerin tam senkronizasyon halinde çalıştığını belirten Vali Davut Gül, terör örgütlerinin İstanbul ayağına vurulan darbeyi şu rakamlarla özetledi:

Operasyon Sayısı: 2026'nın ilk 6 ayında, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla terör operasyonları yüzde 51 oranında arttı.

Adli Bilanço: Düzenlenen baskınlarda 2 bin 954 şahıs yakalandı. Bu şahıslardan 619'u tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 434 kişi hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı.

"İSTANBUL'DA SON 5 YILDIR AYDINLATILAMAYAN TEK BİR CİNAYET YOK"

Şehrin asayiş ortamına dair çarpıcı veriler paylaşan Vali Gül, mal varlığına ve kişilere karşı işlenen suçların ciddi oranda gerilediğini aktardı. Özellikle kapkaç, yankesicilik ve hırsızlık şebekelerine yönelik saha baskıları meyvelerini verdi:

Oto Hırsızlığı: Yüzde 49 azaldı.

Kapkaç Olayları: Yüzde 44 azaldı.

Otodan Hırsızlık: Yüzde 39 azaldı.

Yankesicilik: Yüzde 26 azaldı.

Kurşunlama ve Faili Meçhul: Şehirdeki kurşunlama olayları yüzde 53 düşerken, Vali Gül net bir mesaj verdi: "İstanbul'da son 5 senedir aydınlatılamayan tek bir cinayet yok. Faillerin yakalanma oranı arttığı için suçların tekrarı önleniyor."

ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTLERİNE BÜYÜK DARBE: 58 MİLYAR TL LİK MÜSADERE

Sadece sokak suçlarıyla değil, organize suç çeteleri ve mafya yapılanmalarıyla da finansal ve operasyonel düzeyde mücadele edildi. İlk 6 ayda elde edilen makro başarılar şöyle sıralandı:

Çökertilen Çete Sayısı: Tam 84 organize suç örgütü (çete) çökertildi.

Yakalanan ve Tutuklananlar: Operasyonlar kapsamında 2 bin 135 şahıs yakalanırken, bunlardan bin 356'sı tutuklandı.

Devasa Finansal El Koyma: Suç organizasyonlarına ait yaklaşık 58 milyar TL değerinde mal varlığına devlet tarafından el konuldu.

Siber Engelleme: Çetelerin propaganda ve eleman devşirmek için kullandığı 1.829 sosyal medya hesabı kapatıldı.

RUHSATSIZ SİLAHTA HAPİS DÖNEMİ KIRILMA NOKTASI OLDU

Yılbaşından bu yana yürütülen aramalarda 8 bin 8 ruhsatsız silah ele geçirildiğini ve 6 bin 725 kişinin yakalandığını aktaran Vali Gül, ruhsatsız silah taşımaya yönelik mevzuat değişikliğinin caydırıcılık yarattığını söyledi:

"Ruhsatsız silah taşımak basit bir kabahat olmaktan çıkarılıp hapis cezası olan bir suç kapsamına alındı. Bu yasal değişiklik asıl kırılma noktası oldu. Artık 'yakalanırsam bir şey olmaz' düşüncesi geride kaldı."

GÜNÜBİRLİK KİRALIK EVLERE 53.5 MİLYON TL CEZA

Kayıt dışı ve belgesiz günübirlik kiralanan konutların kentin huzurunu tehdit eden ciddi bir güvenlik açığı oluşturduğunu belirten Gül, denetimlerde tespit edilen 309 konuta toplamda 53.5 milyon TL cezai işlem uygulandığını açı. Kimlik bildirimsiz ticari faaliyetlere kesinlikle müsaade edilmeyeceğini vurguladı.

TRAFİK VE MOLA NOKTALARI: KAZALARIN %63'Ü MOTOSİKLET KAYNAKLI

Trafik Denetimleri: Denetim sayısı yüzde 4 artışla 9 milyon 800 bine yaklaşmasına rağmen ölümlü/yaralanmalı kaza ve can kayıplarında artış gözlendi. Vali Gül, bu kazaların yüzde 63'ünün motosiklet ve motorlu bisikletlerden kaynaklandığını belirterek sürücüleri uyardı.

Özel Denetimler: Okul servislerine yönelik denetimler yüzde 31, ticari taksilere yüzde 57, usulsüz çakar kullananlara yönelik denetimler ise yüzde 5 artırıldı.

Mobil Göç Noktaları: Sahada işi kolaylaştıran Mobil Göç Noktalarında yapılan kimlik kontrolleri ilk 6 ayda 650 bine yaklaştı.

ORMANLARA GİRİŞ VE HAVAİ FİŞEK KULLANIMINA UZUN SÜRELİ YASAK!

Yaz aylarının gelmesi ve hava sıcaklıklarının artmasıyla orman yangını riskine karşı hayati kararlar alındı:

Orman Giriş Yasağı: Belirlenen bazı piknik ve mesire alanları haricinde, İstanbul genelindeki ormanlık alanlara girişler 8 Haziran - 15 Ekim 2026 tarihleri arasında tamamen yasaklandı.

Havai Fişek Yasağı: Havai fişek başta olmak üzere her türlü patlayıcı, yangın çıkarıcı ve yanıcı eğlence araçlarının satışı ve kullanımı 16 Temmuz - 28 Ekim 2026 tarihleri arasında yasak kapsamına alındı.

Sahil Güvenlik: Boğulma vakalarını önlemek amacıyla plajlar ve sahiller 179 ekip ve 1.025 personel ile 7/24 denetim altında tutuluyor.