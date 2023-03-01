İstanbul'da 1,5 milyon riskli bina taşınacak
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Hatay'da açıklamalarda bulundu. Kurum, "İstanbul'da 1,5 milyon riskli konutu belirlediğimiz iki rezerv alana, hem Anadolu hem Avrupa yakasına taşıyacağız" dedi.
"1.5 MİLYON RİSKLİ KONUTU BELİRLEDİĞİMİZ ALAN TAŞIYACAĞIZ"
Bakan Kurum, kentsel dönüşümle ilgili hem deprem bölgesi hem diğer iller ve İstanbul'la ilgili açıklamalarda da bulundu. Hatay merkezi özelinde aynı yoğunlukla yapılaşmanın olmayacağını kaydeden Kurum, gerekli imar düzenlenmeleri ve kısıtlamalar getirileceğini açıkladı. Bakan Kurum, şöyle devam etti:
- Şehrin içinde ağır hasar görmemiş ama gerçekten yeni yapılacak tasarımla birlikte kentsel dönüşüm proje alanı içine alınması gereken binalar var. Şehrin merkezinde tüm deprem bölgelerinde o anlayışla hasar görmemiş olsa bile, o alanları projeye dahil edeceğiz. Ülkemiz bir deprem ülkesi, bugüne kadar 140 bin canımızı depremlerde kaybettik, ocaklara ateş düştü. Aynı acıların bir daha yaşanmaması ve bir seferberlik anlayışıyla kentsel dönüşüm sürecini yürütmek zorundayız. Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımız önümüzdeki günlerde önemli projelerimizi açıklayacaktır. Gerek kentsel dönüşümdeki finans desteğine ilişkin kararlılığımızı, gerek Marmara Bölgesi'ne ilişkin kentsel dönüşüm hedefimizi, oluşturulacak yeni rezerv alanlardaki uydu kentlerimizle birlikte ilave nüfus getirmeden, örneğin İstanbul'da dönüşmesi gereken 1,5 milyon bağımsız bölüm var. Bunlardan acilen dönüşmesi gereken 300 bininin dönüşmesi için şu an İstanbul'da sadece bakanlığımızın devam ettirdiği 94 bin bağımsız bölümden oluşan projelerimiz var. O riskli 1,5 milyon konutu dönüştüreceğimiz rezerv alanları var. Şehrin içindeki 1,5 milyon riskli binayı belirlediğimiz iki rezerv alana, hem Avrupa hem Anadolu yakasına taşıyacağız. Ulusal mekânsal strateji planımızı tamamladık ve yeni lojistik planlarıyla sanayi alanlarımızı da depreme karşı güçlendirecek adımları atacağız.
"ŞEHİR İNŞASI İÇİN MASTER PLAN HAZIRLADIK"
Üniversitelerden, alanında uzman öğretim üyelerinin katıldığı toplantıda talep ve istekleri dinleyen Kurum, çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Bakan Kurum, devletin bütün birimlerinin seferberlik anlayışıyla depremin yaşandığı bölgelerde vatandaşların sağlam ve güvenli alanlara yerleştirilmeleri için de çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.
Kaynak: TRT Haber