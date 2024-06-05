İstanbul'da 15 saatlik su kesintisi! İSKİ o ilçeleri duyurdu

Milyonlarca vatandaşın yaşadığı megakent İstanbul'da 15 saatlik su kesintisi yapılacak. Konuyla ilgili İSKİ'den açıklama geldi. Açıklamada, su kesintisi yaşanacak ilçe ve mahalleler duyuruldu. İşte detaylar...

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Editör: Yasin Kerim Aşan
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İstanbul'da 15 saatlik su kesintisi! İSKİ o ilçeleri duyurdu - Resim: 1

Milyonlarca insanın yaşadığı İstanbul'da hava sıcaklıkları son günlerde mevsim normallerinin üzerine çıkmış durumda. Yüksek sıcaklıklar, kentte hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

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İstanbul'da 15 saatlik su kesintisi! İSKİ o ilçeleri duyurdu - Resim: 2

Aşırı sıcakların hayatı zorlaştırdığı İstanbul'da su kesintisi yaşanacağı da duyuruldu. Konuyla ilgili İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresinden (İSKİ) de açıklama geldi.

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İstanbul'da 15 saatlik su kesintisi! İSKİ o ilçeleri duyurdu - Resim: 3

İSKİ, yaptığı açıklamayla Beşyüzevler Terfi Merkezi'nde yenileme çalışması yapılacağını belirtti. Çalışmalardan ötürü bazı bölgelerde uzun süreli su kesintisi yaşanacağı ifade edildi.

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İstanbul'da 15 saatlik su kesintisi! İSKİ o ilçeleri duyurdu - Resim: 4

İSKİ, Beşyüzevler Terfi Merkezi'ndeki çalışmalardan dolayı, Gaziosmanpaşa, Eyüpsultan, Sultangazi, Bayrampaşa ve Esenler'de bazı mahallelere yarın saat 09.00 ila 00.00 saatleri arasında 15 saat su verilemeyeceğini açıkladı.

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