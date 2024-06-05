İstanbul'da 15 saatlik su kesintisi! İSKİ o ilçeleri duyurdu
Milyonlarca vatandaşın yaşadığı megakent İstanbul'da 15 saatlik su kesintisi yapılacak. Konuyla ilgili İSKİ'den açıklama geldi. Açıklamada, su kesintisi yaşanacak ilçe ve mahalleler duyuruldu. İşte detaylar...
Milyonlarca insanın yaşadığı İstanbul'da hava sıcaklıkları son günlerde mevsim normallerinin üzerine çıkmış durumda. Yüksek sıcaklıklar, kentte hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.
Aşırı sıcakların hayatı zorlaştırdığı İstanbul'da su kesintisi yaşanacağı da duyuruldu. Konuyla ilgili İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresinden (İSKİ) de açıklama geldi.
İSKİ, yaptığı açıklamayla Beşyüzevler Terfi Merkezi'nde yenileme çalışması yapılacağını belirtti. Çalışmalardan ötürü bazı bölgelerde uzun süreli su kesintisi yaşanacağı ifade edildi.
İSKİ, Beşyüzevler Terfi Merkezi'ndeki çalışmalardan dolayı, Gaziosmanpaşa, Eyüpsultan, Sultangazi, Bayrampaşa ve Esenler'de bazı mahallelere yarın saat 09.00 ila 00.00 saatleri arasında 15 saat su verilemeyeceğini açıkladı.