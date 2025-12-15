İstanbul’da 16 Aralık Salı günü geniş çaplı elektrik kesintileri yaşanacak!

BEDAŞ, İstanbul genelinde planlı bakım ve onarım çalışmaları kapsamında 16 Aralık 2025 Salı günü birçok ilçede elektrik kesintisi uygulanacağını duyurdu.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Yayınlanma:
bedaş elektrik kesintisi