İstanbul'da 20 Eylül'de 4 ilçede sular kesilecek! İSKİ açıkladı: Sular ne zaman gelecek?

İstanbul'da yaşanan planlı su kesintileri, 20 Eylül tarihinde İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından ilan edilen bir dizi önleyici önlem kapsamında gerçekleştirilmektedir. Bu kesintiler, İstanbul'un farklı ilçelerini etkilemektedir ve şehir genelinde su teminini sürdürmek için alınan bir dizi tedbirin bir sonucudur. İSKİ, su kesintilerinin periyodik bakım, tesis güncellemeleri ve su kaynaklarının korunması gibi önemli nedenlerle gerçekleştirildiğini vurgulamaktadır.

20 Eylül tarihinde başlayan ve belirli bir süreyi kapsayan su kesintileri, İstanbul'un farklı bölgelerindeki yaşayan vatandaşlar ve işletmeler için planlamayı gerektiren bir durum olmuştur. Bu kesintilerin amacı, şehirde su teminini daha sürdürülebilir ve güvenli bir şekilde sağlamak için altyapıyı güncellemek ve bakım çalışmalarını yapmaktır. İSKİ, kesinti süresince vatandaşların mağduriyet yaşamaması için gerekli önlemleri almaktadır ve bu süreç boyunca su teminini minimum seviyede sürdürmeye çalışmaktadır.

Sonuç olarak, İstanbul'da 20 Eylül tarihinde başlayan planlı su kesintileri, şehirde su kaynaklarının uzun vadede sürdürülebilirliğini sağlama amacı taşıyan önemli bir adımdır. İSKİ, vatandaşları kesintiler hakkında bilgilendirmekte ve olası mağduriyetleri en aza indirgemek için çaba göstermektedir. Bu tür kesintiler, şehir altyapısının güncellenmesi ve su kaynaklarının korunması açısından önemlidir ve planlı bir şekilde yürütülmektedir.

20 EYLÜL'DE HANGİ İLÇELERDE SU KESİLECEK?

BAŞAKŞEHİR:

Bahçeşehir 2. Kısım Mahallesinde yaşanacak kesintinin saat 12.00'ye kadar sürmesi bekleniyor.

BEYKOZ:

Anadolufeneri Mahallesinde yaşanacak kesinti saat 11.30'a kadar devam devam edecek.

FATİH:

Cerrahpaşa Mahallesi ve Zeyrek Mahallesinin etkileneceği su kesintisi saat 13.00 civarı yapılan çalışma sonucu bitecek.

SARIYER:

Büyükdere ve Sarıyer Merkez Mahallelerinde saat 13.00'e kadar su kesintisi yaşanacak.

SU KESİNTİSİNE KARŞI HANGİ ÖNLEMLER ALINABİLİR?

Su kesintilerine karşı bireysel önlemler, öncelikle su tasarrufunu ve depolamayı içerir. Su depolama kapları kullanarak suyu biriktirin ve gerektiğinde kullanılabilir hale getirin. Şişelenmiş su veya su arıtma tabletleri gibi acil durum su kaynaklarına sahip olun. Temizlik ve hijyeni korumak için ıslak mendil veya dezenfektan kullanın ve suyunu tasarruflu kullanmaya özen gösterin. Bahçe sulamasını sınırlayarak suyunuzu dikkatli kullanın ve bahçe sulama saatlerini ayarlayarak su israfını önleyin. Ayrıca, yerel su idaresinin resmi iletişim kanallarını takip ederek su kesintileri hakkında güncel bilgilere erişim sağlayın ve komşularınızla işbirliği yaparak su kaynaklarını paylaşmayı düşünün. Su kesintilerine karşı bir acil durum planı oluşturarak su teminini, temizlik, hijyen ve gıda ihtiyaçlarınızı nasıl karşılayacağınıza dair önlemleri içeren bir plan hazırlayın. Bu basit önlemler, su kesintileri sırasında günlük yaşamınızı daha kolay ve sürdürülebilir hale getirmenize yardımcı olacaktır.