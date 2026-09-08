İstanbul'da 3 ilçede denize girmek yasaklandı

İstanbul'un Beykoz, Sarıyer ve Şile ilçelerinde 9-10 Eylül Çarşamba ve Perşembe günleri dalga boyu yüksekliği nedeniyle denize girmek yasaklandı. Şile'de plajlar akşam 18.00'de tamamen boşaltılacak.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
İstanbul'da 3 ilçede denize girmek yasaklandı
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İstanbul'un Beykoz, Sarıyer ve Şile ilçelerinde 2 gün süreyle denize girmek yasaklandı.

Beykoz Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçe sınırlarında Karadeniz kıyısındaki sahiller, plajlar ve koylarda dalga boyu yüksekliği nedeniyle 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu gereğince 9 Eylül Çarşamba ve 10 Eylül Perşembe günleri denize girmenin yasaklandığı belirtildi.

SARIYER'DE KISIRKAYA PLAJI GİRİŞE KAPATILDI

Sarıyer Kaymakamlığından yapılan açıklamada, son meteorolojik değerlendirmeler doğrultusunda çarşamba ve perşembe günleri dalga boyunun yüksek olacağı değerlendirildiğinden, can güvenliği açısından herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için ilçe sınırlarındaki Kısırkaya Halk Plajı'nın girişe kapatılmasına karar verildiği kaydedildi.

ŞİLE'DE POYRAZ UYARISI: PLAJLAR 18.00'DE BOŞALTILACAK

Şile Kaymakamlığından yapılan açıklamada ise çarşamba ve perşembe günleri rüzgarın poyrazdan eseceği belirtilerek, şu ifadeler yer aldı: "Ayazma Plajı (Şile liman mendireğinin etkisi dahilinde dolgu alanından başlayarak 500 metre mesafede bulunan yelken plaj işletmesine kadar) ve Ağva plajında (dere kenarında bulunan fener mendireğinden itibaren 200 metre mesafe) cankurtaranların oluşturacakları kontrollü alanlar dışında ilçemizde denize girmek yasaklanmıştır. 2 plaj da 18.00 itibarıyla boşaltılacaktır."

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