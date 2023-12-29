İstanbul'da 3 İlçede Su Kesintisi Yaşanacak! İSKİ Hangi İlçeleri Uyardı? 29 Aralık 2023 Günü Su Kesintisi Yaşanacak İlçeler Hangileri?
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) bugün su kesintisi yaşanacak ilçeleri paylaştı. İSKİ'ye göre bugün hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacak? Bütün bu su kesintileri saat kaça kadar devam edecek?
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 29 Aralık 2023 günü su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu.
İstanbullular için bir rutin haline gelen su kesintileri İSKİ tarafından planlı bir şekilde gerçekleştiriliyor. Peki hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacak?
Ataşehir'de Mustafa Kemal Mahallesinde yaşanan su kesintisi saat 13.30'a kadar devam edecek.
Su kesintisi içme suyu hatlarında yaşanan 100 mm çaplı şebeke hattı arızasından kaynaklanıyor.