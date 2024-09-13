İstanbul'da 3 katlı bina çöktü! İstanbul Valiliğinden açıklama geldi

İstanbul'un Fatih ilçesinde 3 katlı metruk bina çöktü. İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, olayda yoldan geçen 1 kişinin hafif yaralandığı belirtildi. Boş olan binanın altında kalan birinin bulunmadığı kaydedildi.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
İstanbul'da 3 katlı bina çöktü! İstanbul Valiliğinden açıklama geldi
Yayınlanma: Güncellenme:

İstanbul'un Fatih ilçesinde, Zeyrek Mahallesi Büyük Karaman Caddesi'ndeki 3 katlı metruk bina, henüz belirlenemeyen nedenle çöktü.

Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, polis ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

İstanbul'da 3 katlı bina çöktü! İstanbul Valiliğinden açıklama geldi - Resim : 1

Sağlık görevlileri binanın çökmesi sırasında yoldan geçerken hafif yaralanan kişiye ambulansta müdahale etti. Polis, çalışmalar sırasında sokağı trafiğe kapatarak geniş güvenlik önlemi aldı.

Ekiplerin, K9 köpeği ve cihazlarla göçükte yaptığı arama çalışmaları sonucu herhangi bir yaralı ve can kaybına rastlanmadı.

Enkazın çevresi demir bariyerlerle kapatılırken, zabıta ekiplerinin bölgedeki bekleyişi sürüyor.

Öte yandan, çöken metruk binanın bitişiğindeki 4 katlı apartman tedbir amaçlı tahliye edildi.

Berber dükkanı işleten Adnan Işık, yıkılan binanın eski olduğunu belirterek, "Daha önce binadan sesler geliyordu. Binanın sahibine de söyledik. Çok eski bir bina. Olay günü de binada çatırtılar oldu. Ben sesleri duyduktan sonra çıktım yolun karşısına geçtikten sonra yıkıldı.” dedi.

Bu arada, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan da yıkılan binanın çevresinde incelemelerde bulundu.

Jahrein gözaltına alındı! Antalya Emniyet Müdürlüğü açıkladıJahrein gözaltına alındı! Antalya Emniyet Müdürlüğü açıkladıGündem

Kaynak: Anadolu Ajansı

istanbul fatih metruk bina
Günün Manşetleri
İstanbul'da 3 katlı bina çöktü
Narin Güran cinayetiyle ilgili yeni gelişme
"Yanındakiler seni yanıltıyor"
Diyarbakır Baro Başkanı'ndan Narin cinayetiyle ilgili açıklama
85 milyon vatandaşın kişisel verileri mi çalındı?
Son bir haftada 95 terörist etkisiz hale getirildi
Narko-Terör operasyonunda rekor uyuşturucu yakalandı
Paşinyan, çok sayıda silahın kaybolduğunu açıkladı
Yunanistan’a kaçmaya çalışan FETÖ ve PKK şüphelileri tutuklandı
ABD ve AB Türkiye’de LGBT derneklerini nasıl besledi?
Çok Okunanlar
İstanbul'da 3 katlı bina çöktü İstanbul'da 3 katlı bina çöktü
Türkiye'nin BRICS başvurusu CIA'yı rahatsız etti Türkiye'nin BRICS başvurusu CIA'yı rahatsız etti
KKTC'den ABD'ye tepki KKTC'den ABD'ye tepki
ABD yeni Kongre baskınından endişeli ABD yeni Kongre baskınından endişeli
ABD'den İsrail'e 164,6 milyon dolarlık yardım ABD'den İsrail'e 164,6 milyon dolarlık yardım