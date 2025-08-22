İstanbul’da 30 Ağustos’ta hangi yollar kapalı olacak? İşte alternatif güzergahlar

Trafik düzenlemeleri, 24 Ağustos Pazar günü genel prova ve 30 Ağustos Cumartesi günü tören sırasında saat 05.45’ten program bitimine kadar geçerli olacak.

Trafiğe kapatılacak yollar:

Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) – iki yönlü

D-100 Karayolu Kuzey ve Güney istikametinden Adnan Menderes Bulvarı girişleri

Yıl Caddesi, Edirnekapı, Oğuzhan Caddesi, Sofular Caddesi, Halıcılar Caddesi, Akdeniz Caddesi ve

Akşemsettin Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı girişleri

Ordu Caddesi ve Atatürk Bulvarı’ndan Aksaray yönünden Vatan Caddesi girişleri

Keçeci Meydan Sokak, Hal Yolu Güney ve diğer cadde/sokaklardan Vatan Caddesi’ne katılım noktaları

Tatlıpınar, Kaleboyu ve Sulukule Caddesi (Kaleiçi) üzerinden Vatan Caddesi girişleri

Alternatif güzergahlar:

Trafiğe kapalı yollar nedeniyle sürücüler aşağıdaki alternatif güzergahları kullanabilecek:

Turgut Özal Millet Caddesi

Fevzipaşa Caddesi

Atatürk Bulvarı

D-100 Karayolu

O-3 Hal Yolu

İstanbul Valiliği, sürücülerin planlamalarını buna göre yapmasını ve yoğunluk yaşanabilecek bölgelerden kaçınmasını öneriyor.