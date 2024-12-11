İstanbul'da 4 katlı binada yangın
İstanbul'un Fatih ilçesinde 4 katlı binada terlik depolanan iş yerinde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyerek çevredeki binaların da çatılarına sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.
İstanbul'un Fatih ilçesinde, Mimar Hayrettin Mahallesi Doğramacı Sokak'taki 4 katlı bir binada yer alan ve terlik depolanan iş yerinde yangın çıktı.
Henüz sebebi bilinmeyen yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek çevredeki binaların çatılarına sıçradı.
Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın nedeniyle çevrede yoğun duman gözlendi.
Kısmen kontrol altına alınan yangın, binanın 3, 4 ve çatı katlarında devam ederken çevredeki cadde ve sokaklar trafik akışına kapatıldı.
İtfaiye yangına, 26 araç ve 82 personelle müdahale etti.
Yangın, yaklaşık 3 saatte söndürüldü. Yangın mahallinde incelemelerde bulunan İstanbul Valisi Davut Gül de son duruma ilişkin yetkililerden bilgi aldı.
Öte yandan, yangın nedeniyle aksama yaşanan Kabataş-Bağcılar tramvay hattı seferleri çalışmaların ardından normale döndü.
Kaynak: Anadolu Ajansı