İstanbul'da 4 katlı binada yangın

İstanbul'un Fatih ilçesinde 4 katlı binada terlik depolanan iş yerinde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyerek çevredeki binaların da çatılarına sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
İstanbul'da 4 katlı binada yangın
Yayınlanma: Güncellenme:

İstanbul'un Fatih ilçesinde, Mimar Hayrettin Mahallesi Doğramacı Sokak'taki 4 katlı bir binada yer alan ve terlik depolanan iş yerinde yangın çıktı.

Henüz sebebi bilinmeyen yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek çevredeki binaların çatılarına sıçradı.

İstanbul'da 4 katlı binada yangın - Resim : 1

Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın nedeniyle çevrede yoğun duman gözlendi.

Kısmen kontrol altına alınan yangın, binanın 3, 4 ve çatı katlarında devam ederken çevredeki cadde ve sokaklar trafik akışına kapatıldı.

İtfaiye yangına, 26 araç ve 82 personelle müdahale etti.

İstanbul'da 4 katlı binada yangın - Resim : 2

Yangın, yaklaşık 3 saatte söndürüldü. Yangın mahallinde incelemelerde bulunan İstanbul Valisi Davut Gül de son duruma ilişkin yetkililerden bilgi aldı.

Öte yandan, yangın nedeniyle aksama yaşanan Kabataş-Bağcılar tramvay hattı seferleri çalışmaların ardından normale döndü.

İzmir'de korkunç olay! Su kuyusuna düşen kadın öldüİzmir'de korkunç olay! Su kuyusuna düşen kadın öldüYurt

Kaynak: Anadolu Ajansı

istanbul yangın son dakika
Günün Manşetleri
SON DAKİKA! Eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş CHP'den ihraç edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan başsağlığı mesajı
Sakarya'da 6 aracın karıştığı feci kaza
Trump, ABD'nin yeni Ankara Büyükelçisi adayını duyurdu
ABD ile Türkiye arasında kritik görüşme
4 şehirde Siberağ-11 operasyonu
Güney Kore'de Devlet Başkanlığı Ofisine baskın
İstanbul'da 4 katlı binada yangın
SMO Deyrezor'u ele geçirdi
"Sahadaki tabloda artık taşlar yerine oturuyor"
Çok Okunanlar
Tarihte bugün: 11 Aralık Tarihte bugün: 11 Aralık
"Sahadaki tabloda artık taşlar yerine oturuyor" "Sahadaki tabloda artık taşlar yerine oturuyor"
Trump, ABD'nin yeni Ankara Büyükelçisi adayını duyurdu Trump, ABD'nin yeni Ankara Büyükelçisi adayını duyurdu
AYM'den 2 siyasi partiyle ilgili karar AYM'den 2 siyasi partiyle ilgili karar
Bakan Tunç’tan çıplak arama iddialarına yanıt Bakan Tunç’tan çıplak arama iddialarına yanıt