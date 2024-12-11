İstanbul'da 4 katlı binada yangın! İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor
İstanbul'un Fatih ilçesinde 4 katlı binada terlik depolanan iş yerinde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyerek çevredeki binaların da çatılarına sıçrayan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.
İstanbul'un Fatih ilçesinde, Mimar Hayrettin Mahallesi Doğramacı Sokak'taki 4 katlı bir binada yer alan ve terlik depolanan iş yerinde yangın çıktı.
Henüz sebebi bilinmeyen yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek çevredeki binaların çatılarına sıçradı.
Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın nedeniyle çevrede yoğun duman gözlendi.
Kısmen kontrol altına alınan yangın, binanın 3, 4 ve çatı katlarında devam ederken çevredeki cadde ve sokaklar trafik akışına kapatıldı.
İtfaiyenin 26 araç ve 82 personelle yangına müdahalesi sürüyor.
Öte yandan yangın nedeniyle Kabataş-Bağcılar tramvay hattı seferlerinde aksama yaşanıyor.
Seferler, Kabataş-Sultanahmet ve Beyazıt-Bağcılar istasyonları arasında icra edilebiliyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı