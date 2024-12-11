İstanbul'da 4 katlı binada yangın! İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor

İstanbul'un Fatih ilçesinde 4 katlı binada terlik depolanan iş yerinde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyerek çevredeki binaların da çatılarına sıçrayan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
İstanbul'da 4 katlı binada yangın! İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor
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İstanbul'un Fatih ilçesinde, Mimar Hayrettin Mahallesi Doğramacı Sokak'taki 4 katlı bir binada yer alan ve terlik depolanan iş yerinde yangın çıktı.

Henüz sebebi bilinmeyen yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek çevredeki binaların çatılarına sıçradı.

İstanbul'da 4 katlı binada yangın! İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor - Resim : 1

Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın nedeniyle çevrede yoğun duman gözlendi.

Kısmen kontrol altına alınan yangın, binanın 3, 4 ve çatı katlarında devam ederken çevredeki cadde ve sokaklar trafik akışına kapatıldı.

İtfaiyenin 26 araç ve 82 personelle yangına müdahalesi sürüyor.

İstanbul'da 4 katlı binada yangın! İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor - Resim : 2

Öte yandan yangın nedeniyle Kabataş-Bağcılar tramvay hattı seferlerinde aksama yaşanıyor.

Seferler, Kabataş-Sultanahmet ve Beyazıt-Bağcılar istasyonları arasında icra edilebiliyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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