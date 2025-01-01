İstanbul'da 44 kişi gözaltına alındı! Yılbaşı tedbirleri kapsamında uygulamalar düzenlendi

İstanbul'da, yılbaşı tedbirleri kapsamında uygulamalar gerçekleştirildi. On binlerce kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapılırken, 44 kişi gözaltına alındı. 88 kişiye de toplam 225 bin 964 lira adli ve idari ceza kesildi.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
İstanbul'da 44 kişi gözaltına alındı! Yılbaşı tedbirleri kapsamında uygulamalar düzenlendi
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İstanbul'da yılbaşında şube ve ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri, İl Emniyet Müdürlüğünün güvenlik tedbirleri kapsamında kentte herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için görev yaptı.

Yeni yıl uygulamalarında toplam 55 bin 225 emniyet mensubu çalıştı. Uygulamalarda, 86 bin 154 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapıldı.

Çalışmada 44 kişi gözaltına alınırken, çeşitli suçlardan aranan 150 şüpheli yakalandı.

Uygulamalarda 88 kişiye ise toplam 225 bin 964 lira adli ve idari ceza kesildi.

133 ARAÇ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

Trafik noktalarında da çalışan ekipler, 21 bin 721 aracı kontrol etti.

Denetimlerde 133 araç trafikten men edilirken 663 araca toplam 3 milyon 174 bin 908 lira ceza uygulandı.

Ekipler, kontroller edilen 754 iş yerinden 17'sine toplam 65 bin lira ceza kesti.

Durdurulan kişilerin üzerinde ve araçlarda yapılan aramalarda 25 ruhsatsız tabanca, 3 av tüfeği, 206 mermi, 20 kurusıkı tabanca, 4 kesici alet ile çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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