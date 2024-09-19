İstanbul'da 495 şüpheli yakalandı

Milyonlarca vatandaşın yaşadığı İstanbul'da, Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından iki aşamalı asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

İlk aşamada, kent genelinde 20.00-22.00 saatleri arasında 221 noktada, 1585 personelin katılımıyla sabit yol uygulaması yapıldı. İkinci aşamada ise 22.00-23.59 saatleri arasında 1122 personelin katılımıyla umuma açık yerlerdeki denetimle sona eren "Huzur İstanbul" uygulaması gerçekleştirildi.

Megakentte gerçekleştirilen denetimlerde, 266 bin 515 kişiye Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yapıldı, çeşitli suçlardan aranan 495 şüpheli ile 234 yoklama kaçağı yakalandı.

Uygulama sırasında 517 kişi gözaltına alınırken, 8 yabancı uyruklu kişiye de işlem yapıldı.

Umuma açık 534 yerin denetlendiği uygulamada, 26 kişiye idari işlem yapıldı, 40 bin 201 lira ceza kesildi.

Denetimlerde, 42 bin 696 araç ile 3 bin 809 motosiklet kontrol edildi, 2 bin 857 araç ve motosiklet ile 96 sürücü hakkında işlem gerçekleştirildi, 15 araç trafikten menedildi. Kurallara uymayan sürücülere de toplam 3 milyon 95 bin 73 lira trafik cezası kesildi.

Uygulamada 36 ruhsatsız tabanca ve tüfek, 7 kurusıkı tabanca ile 68 fişek, çeşitli türlerde uyuşturucu madde ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

Denetimlere polis helikopteri ile 2 Deniz Limanı Şube Müdürlüğü botu da destek verdi.