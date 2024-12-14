İstanbul'da 5 ilçede uyuşturucu operasyonu

İstanbul'un 5 ilçesinde uyuşturucu operasyonu düzenlendi. 9-12 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilen operasyonlarda 9 şüpheli gözaltına alındı. 9 şüpheliden 4'ü tutuklanırken, 4'ü adli kontrol şartıyla olmak üzere 5 şüpheli serbest bırakıldı.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
İstanbul'da 5 ilçede uyuşturucu operasyonu
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Megakent İstanbul'da, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 9-12 Aralık tarihleri arasında uyuşturucu ticareti suçlarının önlenmesi ve suç organizasyonlarının tespit edilerek şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlar, Küçükçekmece, Fatih, Maltepe, Şişli ve Esenyurt'ta gerçekleştirildi.

Küçükçekmece Fatih Mahallesi'ndeki bir evde kurulan serada uyuşturucu üretildiğini belirleyen ekipler, adrese düzenlenen operasyonda Y.A'yı (33) yakalandı. Evdeki aramada, parçalar halinde toplam 3 kilogram 680 gram Hint keneviri, farklı boyutlarda 14 Hint keneviri bitkisi, uyuşturucu madde yetiştirmek için kullanılan çok sayıda led ışık, bataryalar, hava filtresi, aspiratör, alüminyum folyo boruları, çadır ve bitki kimyasalları ele geçirildi.

Öte yandan Fatih, Maltepe, Şişli ve Esenyurt'ta düzenlenen operasyonlarda da 2'si kadın 8 zanlı gözaltına alındı.

İkamet ve şüphelilere yönelik aramada, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde, 347 sentetik ecza, 2 hassas terazi ve 20 bin 270 lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden 4'ü tutuklanırken, 4'ü adli kontrol şartıyla olmak üzere 5 şüpheli serbest bırakıldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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