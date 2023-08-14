İstanbul'da 5 katlı binanın çatı katı cayır cayır yandı

İstanbul’un Çekmeköy ilçesinde 5 katlı binanın çatı katı bilinmeyen bir sebeple alev alev yandı. İçeride mahsur kalan 1 kişiyi itfaiye ekipleri kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.



Olay, saat 03.00 sıralarında Çekmeköy ilçesi, Mehmet Akif Mahallesi, Florya Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 katlı binanın çatı katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm daireyi sararken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri çatı katında mahsur kalan 1 vatandaşı merdiven aracıyla dumanların arasından kurtardı ve sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı. Yaklaşık 1 saat süren çalışma sonrası yangın kontrol altına alındı. Yanan binada hasar oluşurken itfaiye ve polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.



Yangını gören mahalle sakinlerinden Mehmet Reşat Taştan olaya dair şunları söyledi: