İstanbul'da 7 ilçede su kesiliyor! Hangi ilçelerde su kesilecek? 29 Ağustos'ta yaşanan su kesintileri ne zaman bitecek?

Türkiye'nin en kalabalık şehri olan İstanbul'daki 7 ilçede su kesintisi yaşanacak. Peki hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacak? İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) su kesintisi olacak ilçeleri duyurdu.

HANGİ İLÇELERDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAK?

TUZLA:

Tuzla ilçesinde bakım onarım çalışmaları nedeniyle Tepeören Mahallesinin etkileneceği kesinti 13.00'e kadar sürecek.

ŞİŞLİ:

Şişli ilçesinde Fulya Mahallesinin etkileneceği kesintinin 12.00'de bitmesi planlanıyor.

KADIKÖY:

Kadıköy'deki su kesintisinin 13.00'te bitmesi bekleniyor.

KAĞITHANE:

Kağıthane ilçesinde çok sayıda mahallenin etkileneceği kesintinin 15.00'te bitmesi öngörülüyor.

ÇEKMEKÖY:

Çekmeköy ilçesindeki kesintisinin 15.00'te bitmesi öngörülüyor.

AVCILAR:

Avcılar ilçesinde Yeşilkent Mahallesinin etkileneceği su kesintisinin saat 14.00'ten sonra bitmesi öngörülüyor.

ATAŞEHİR:

Ataşehir'deki su kesintisi 13.00'e kadar devam edecek.