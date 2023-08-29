İstanbul'da 7 ilçede su kesiliyor! Hangi ilçelerde su kesilecek? 29 Ağustos'ta yaşanan su kesintileri ne zaman bitecek?

İstanbul'da barajlarda su çekilmeye devam ederken su kesintileri de devam ediyor. 29 Ağustos günü İstanbul'da hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacak?

İstanbul'da 7 ilçede su kesiliyor! Hangi ilçelerde su kesilecek? 29 Ağustos'ta yaşanan su kesintileri ne zaman bitecek?

Türkiye'nin en kalabalık şehri olan İstanbul'daki 7 ilçede su kesintisi yaşanacak. Peki hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacak? İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) su kesintisi olacak ilçeleri duyurdu. 

HANGİ İLÇELERDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAK?

TUZLA:

Tuzla ilçesinde bakım onarım çalışmaları nedeniyle Tepeören Mahallesinin etkileneceği kesinti 13.00'e kadar sürecek.

İstanbul'da 7 ilçede su kesiliyor! Hangi ilçelerde su kesilecek? 29 Ağustos'ta yaşanan su kesintileri ne zaman bitecek? - Resim : 1

ŞİŞLİ:

Şişli ilçesinde Fulya Mahallesinin etkileneceği kesintinin 12.00'de bitmesi planlanıyor.

İstanbul'da 7 ilçede su kesiliyor! Hangi ilçelerde su kesilecek? 29 Ağustos'ta yaşanan su kesintileri ne zaman bitecek? - Resim : 2

KADIKÖY:

Kadıköy'deki su kesintisinin 13.00'te bitmesi bekleniyor.

İstanbul'da 7 ilçede su kesiliyor! Hangi ilçelerde su kesilecek? 29 Ağustos'ta yaşanan su kesintileri ne zaman bitecek? - Resim : 3

KAĞITHANE: 

Kağıthane ilçesinde çok sayıda mahallenin etkileneceği kesintinin 15.00'te bitmesi öngörülüyor.

İstanbul'da 7 ilçede su kesiliyor! Hangi ilçelerde su kesilecek? 29 Ağustos'ta yaşanan su kesintileri ne zaman bitecek? - Resim : 4

ÇEKMEKÖY:

Çekmeköy ilçesindeki kesintisinin 15.00'te bitmesi öngörülüyor.

İstanbul'da 7 ilçede su kesiliyor! Hangi ilçelerde su kesilecek? 29 Ağustos'ta yaşanan su kesintileri ne zaman bitecek? - Resim : 5

AVCILAR:

Avcılar ilçesinde Yeşilkent Mahallesinin etkileneceği su kesintisinin saat 14.00'ten sonra bitmesi öngörülüyor. 

İstanbul'da 7 ilçede su kesiliyor! Hangi ilçelerde su kesilecek? 29 Ağustos'ta yaşanan su kesintileri ne zaman bitecek? - Resim : 6

ATAŞEHİR:

Ataşehir'deki su kesintisi 13.00'e kadar devam edecek. 

İstanbul'da 7 ilçede su kesiliyor! Hangi ilçelerde su kesilecek? 29 Ağustos'ta yaşanan su kesintileri ne zaman bitecek? - Resim : 7

İstanbul'da barajların suyu her gün azalıyor! 29 Ağustos'ta baraj doluluk oranları ne durumda?İstanbul'da barajların suyu her gün azalıyor! 29 Ağustos'ta baraj doluluk oranları ne durumda?Yurt
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