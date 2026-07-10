İstanbul'da 76 Milyarlık yasa dışı bahis operasyonu! 68 şüpheli şafak baskınıyla yakalandı

Mali Suçlar Araştırma Kurulu (MASAK) raporuyla deşifre edilen ve banka hesapları üzerinden tam 76 milyar liralık rekor bir para hacmini yönettiği belirlenen suç örgütüne yönelik baskınlarda 68 şüpheli gözaltına alındı.

MASAK RAPORU KORKUNÇ HACMİ ORTAYA ÇIKARDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde büyük bir gizlilikle çalışma başlattı. Mali Suçlar Araştırma Kurulu Başkanlığınca (MASAK) hazırlanan kapsamlı "Analiz ve Değerlendirme Raporu" doğrultusunda hareket eden siber polisi, şüpheli hesaplardaki milyarlarca liralık nakit trafiğini adım adım takip etti. Bankacılık işlem kayıtlarını inceleyen uzman ekipler, hedef hesaplarda toplam 100 bin 25 işlem gerçekleştirildiğini ve bu işlemlerin yarattığı finansal hacminin tam 76 milyar 284 milyon 877 bin 311 lira olduğunu ortaya çıkardı.

MİLYARLARCA LİRAYI "USDT" İLE YURT DIŞINA KAÇIRMAK İSTEDİLER

Yapılan teknik ve dijital incelemelerde, yasa dışı bahis ve kumar faaliyetlerinden gelen yüksek tutarlı paraların önce elektronik para kuruluşları üzerinden farklı kişilere ait banka hesaplarına aktarıldığı belirlendi. Para transferlerinin açıklamalarında yasa dışı bahis ve kumarı işaret eden ifadeleri tek tek yakalayan siber polisi, paranın büyük bölümünün kripto varlık hizmet sağlayıcılarına transfer edildiğini saptadı. Kripto borsalarına aktarılan tutarların ise iz kaybettirmek amacıyla değeri 1 dolara endeksli olan kripto para birimi USDT’ye dönüştürülerek sistem dışı cüzdanlara transfer edildiği deşifre edildi.

68 ZANLI EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ

Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, paraların kaynağını ve izlenen rotayı kesinleştirip organizatörlerin kimlik ile ikamet adreslerini belirledikten sonra operasyon için düğmeye bastı. Belirlenen çok sayıda adrese düzenlenen eş zamanlı şafak operasyonlarında 68 zanlı kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, ifade işlemleri ve sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Dev vurgunun arka planına yönelik dijital materyal incelemeleri ve soruşturma sürüyor.