İstanbul'da 76 Milyarlık yasa dışı bahis operasyonu! 68 şüpheli şafak baskınıyla yakalandı

İstanbul merkezli düzenlenen dev siber operasyonda, yasa dışı bahis ve kumar faaliyetlerinden elde edilen milyarlarca liralık gelirin izini kripto paralarla kaybettirmeye çalışan şebeke çökertildi.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
İstanbul'da 76 Milyarlık yasa dışı bahis operasyonu! 68 şüpheli şafak baskınıyla yakalandı
Yayınlanma:

 Mali Suçlar Araştırma Kurulu (MASAK) raporuyla deşifre edilen ve banka hesapları üzerinden tam 76 milyar liralık rekor bir para hacmini yönettiği belirlenen suç örgütüne yönelik baskınlarda 68 şüpheli gözaltına alındı.

MASAK RAPORU KORKUNÇ HACMİ ORTAYA ÇIKARDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde büyük bir gizlilikle çalışma başlattı. Mali Suçlar Araştırma Kurulu Başkanlığınca (MASAK) hazırlanan kapsamlı "Analiz ve Değerlendirme Raporu" doğrultusunda hareket eden siber polisi, şüpheli hesaplardaki milyarlarca liralık nakit trafiğini adım adım takip etti. Bankacılık işlem kayıtlarını inceleyen uzman ekipler, hedef hesaplarda toplam 100 bin 25 işlem gerçekleştirildiğini ve bu işlemlerin yarattığı finansal hacminin tam 76 milyar 284 milyon 877 bin 311 lira olduğunu ortaya çıkardı.

MİLYARLARCA LİRAYI "USDT" İLE YURT DIŞINA KAÇIRMAK İSTEDİLER

Yapılan teknik ve dijital incelemelerde, yasa dışı bahis ve kumar faaliyetlerinden gelen yüksek tutarlı paraların önce elektronik para kuruluşları üzerinden farklı kişilere ait banka hesaplarına aktarıldığı belirlendi. Para transferlerinin açıklamalarında yasa dışı bahis ve kumarı işaret eden ifadeleri tek tek yakalayan siber polisi, paranın büyük bölümünün kripto varlık hizmet sağlayıcılarına transfer edildiğini saptadı. Kripto borsalarına aktarılan tutarların ise iz kaybettirmek amacıyla değeri 1 dolara endeksli olan kripto para birimi USDT’ye dönüştürülerek sistem dışı cüzdanlara transfer edildiği deşifre edildi.

68 ZANLI EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ

Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, paraların kaynağını ve izlenen rotayı kesinleştirip organizatörlerin kimlik ile ikamet adreslerini belirledikten sonra operasyon için düğmeye bastı. Belirlenen çok sayıda adrese düzenlenen eş zamanlı şafak operasyonlarında 68 zanlı kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, ifade işlemleri ve sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Dev vurgunun arka planına yönelik dijital materyal incelemeleri ve soruşturma sürüyor.

İstanbul'da suç örgütüne operasyon: 18 gözaltıİstanbul'da suç örgütüne operasyon: 18 gözaltıGündem
Marmara'da peş peşe korkutan depremler! Fay hatları tetiklendi mi?Marmara'da peş peşe korkutan depremler! Fay hatları tetiklendi mi?Yurt

Kaynak: Anadolu Ajansı

yasa dışı bahis operasyon
Günün Manşetleri
İstanbul'da suç örgütüne operasyon
Marmara'da peş peşe korkutan depremler!
Ticaret Bakanı Bolat'tan otomotiv sektörü açıklaması
Son kullanma tarihi geçmiş ürünler tek tek toplatıldı
İran'ın şehit lideri Hamaney Türkiye için bakın ne emretmiş
TÜİK dünya nüfus verilerini açıkladı!
Özgür Özel'in "algı operasyonu" bütçesi ortaya çıktı!
Meteoroloji il il saat vererek uyardı
İran'dan ABD'ye Hürmüz Boğazı resti
Perinçek'ten NATO Zirvesi sonrası ilk yorum
Çok Okunanlar
Marmara'da peş peşe korkutan depremler! Marmara'da peş peşe korkutan depremler!
AFAD duyurdu! Konya'da 6 gündür kayıp olan vatandaş sağ bulundu AFAD duyurdu! Konya'da 6 gündür kayıp olan vatandaş sağ bulundu
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan Trump'ın sözlerine yanıt İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan Trump'ın sözlerine yanıt
İstanbul'da suç örgütüne operasyon İstanbul'da suç örgütüne operasyon
Borsa nasıl çalışır? Temel kavramlar... Borsa nasıl çalışır? Temel kavramlar...