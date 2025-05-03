İstanbul'da “Afrika ve Çağdaş Zorluklara Afrikalı Çözümler” Paneli gerçekleştirildi

İstanbul Ticaret Üniversitesi Sütlüce Yerleşkesi, önemli bir panele ev sahipliği yaptı. “Afrika ve Çağdaş Zorluklara Afrikalı Çözümler” temalı etkinlik, Afrika Düşünce Platformu tarafından organize edildi ve kıtanın içinden çıkan çözümlerle karşılaşılan krizlere çözüm arayışları tartışıldı. Çok sayıda akademisyen ve Afrikalı öğrenci katılım gösterdi.

Panelin açılış konuşmasını yapan İstanbul Ticaret Üniversitesi Komşu ve Çevre Ülkeler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ahmet Kavas, Afrika'nın yaşadığı sıkıntıların tarihi ve güncel boyutlarını ele aldı. Prof. Dr. Kavas, Afrika’nın Batılılar tarafından nasıl sömürüldüğüne ve kıtadaki sınırların nasıl dışarıdan çizildiğine dikkat çekti.

"AFRİKA KENDİ ÇÖZÜMLERİNİ ÜRETMELİ"

Prof. Dr. Ahmet Kavas, Afrika'nın doğal kaynakları nedeniyle dış müdahalelere maruz kaldığını belirtti. Kavas, Afrika'nın ilk kez Batılılar tarafından işgal edilmediğini, ancak Batı'nın daha sonraları kıtadaki siyasi haritaları kendi çıkarlarına göre şekillendirdiğini ifade etti. Kavas, Afrika'nın tarihsel olarak yaşadığı sorunların, dışarıdan empoze edilen çözümlerle düzeltilmesinin mümkün olmadığını belirtti.

Batılıların kıtaya önce araştırmacılar ve bilim insanlarını gönderdiğini ifade eden Kavas, “Kendi bakış açılarına göre kıtanın tarihini yeniden yazdılar. Sonrasında çok sayıda asker göndermediler, Afrikalılardan oluşturdukları ordularla kıtayı tanıyıp yön verdiler.” dedi. “Afrika’yı sevdikleri için değil kaynaklarını istedikleri için geldiler. Amerika’dan Asya’ya, Avrupa’dan birçok ülke, Afrika’ya yönelmiş durumda.” diyen Kavas, “İngilizler Sudan’dan, Fransızlar Senegal’den girdi. Bu coğrafyanın insanları iyi niyetli ve misafirperverdi ancak gelenler sömürmek için geldiler. Ardından bir araya gelip ‘Birbirimizi yemeyelim, sınırları belirleyelim.’ diyerek kıtayı paylaştılar. Bu sınırların tamamı Avrupa’da çizildi.” değerlendirmesinde bulundu.

Afrika Düşünce Platformu Genel Direktörü Abdoul Fathi Sanog ise, Afrika'nın sorunlarına dışarıdan getirilen çözümlerin etkisiz olduğunu ve kıtanın kendi çözümlerini üretmesi gerektiğini vurguladı. Sanogo, Afrika'nın sahip olduğu kültürel miras ve doğal zenginliklerin sömürgecilik yüzünden kesintiye uğradığını dile getirerek, son 30 yıl içinde dışarıdan getirilen çözümlerin işe yaramadığını belirtti. Sanogo, “Bu nedenle kendi çözümlerimizi üretmek zorundayız,” şeklinde konuştu.

AFRİKALI GENÇLER İÇİN YAPAY ZEKA VE DİJİTALLEŞME

Afrika Düşünce Derneği Genel Sekreteri Dr. Souandaou Athoumani Ali de Afrika'daki siyasi sorunlara stratejik çözümler geliştirmeye yönelik çalışmalarını sürdüreceklerini söyledi. Dr. Ali, Afrika’nın kalkınmasında önemli bir yer tutan sağlık, tarım ve çevre konularında somut adımlar atılması gerektiğine vurgu yaptı.

Ali, Afrika'nın şifalı bitkiler konusunda dünyada ilk sırada yer aldığını belirterek, bu bitkilerin sağlık sektöründe kullanımı konusunda somut adımlar atılmasını talep etti. Küresel ısınmanın da Afrika üzerinde ciddi etkiler yarattığını belirten Ali, bu konuda da harekete geçilmesi gerektiğini söyledi.

Ayrıca, Dr. Ali, Afrika’daki gençlerin yalnızca teknolojiyi tüketmekle kalmayıp, üretmeleri gerektiğine de dikkat çekti. “Afrikalı hükümetler, gençleri yapay zeka üreticisi haline getirmeli. Bu teknolojiler başta sağlık ve tarım olmak üzere pek çok alanda kıtaya uygun biçimde kullanılmalı.” dedi.