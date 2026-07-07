İstanbul'da akılalmaz olay! Zayıflamak isterken midesine 13 santimlik diş fırçası kaçtı

Fırçayı yuttuktan sonra üzerine yemek yiyen ve ardından fenalaşan genç kadın, yakınları tarafından acilen Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Acil serviste ilk müdahalesi yapılan S.B., zaman kaybetmeden hastanenin endoskopi servisine yönlendirildi. Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Kubilay Özgür Öztütüncü başkanlığındaki uzman ekibin gerçekleştirdiği yaklaşık 40 dakikalık cerrahi operasyonla, kadının midesindeki 13 santimetrelik diş fırçası küçük kesi yöntemiyle başarıyla çıkarıldı.

"YEMEK BORUSUNU YIRTARIZ DİYE ENDOSKOPİYİ BİLEREK DENEMEDİK"

Ameliyatı gerçekleştiren Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Kubilay Özgür Öztütüncü, hastanın akşam saatlerinde hastaneye başvurduğunu ve ilk etapta duydukları karşısında büyük şaşkınlık yaşadıklarını belirtti. Dr. Öztütüncü, operasyon sürecini şu sözlerle anlattı:

"İlk başta '13 santimetrelik diş fırçası nasıl yutulur?' diye inanamadık. Tomografisini çektik. Yaklaşık 13 santimetrelik diş fırçasının ucunu kırarak yutmuş. Aslında bu tam bir yutma değil. Hasta kendini kusturmaya çalışırken fırça yanlışlıkla mideye kaçıyor.

Yabancı cismin çıkarılması için endoskopik yöntemi bilerek denemedik; çünkü fırçayı çekerken mideyi ya da yemek borusunu yırtma riskimiz vardı. Bu yüzden doğrudan ameliyata aldık. Yaklaşık yarım saatlik (40 dakikalık) küçük kesi yöntemiyle yapılan ameliyat sonrasında hastayı servise aldık ve iki gün sonra da gayet iyi durumda taburcu ettik. Diş fırçası hastanın organlarında herhangi bir hasara yol açmadı."

"ZAYIFLAMAK İÇİN DAHA ÖNCE DE DENEMİŞ, BU SEFER ŞANSSIZLIK OLMUŞ"

Hastanın kilo verme amacıyla bu yönteme başvurduğunu ve bunu daha önce de tekrarladığını ifade eden Dr. Öztütüncü, "Kafasını kaldırdıktan sonra herhalde denerken direkt olarak yutmuş. Saplı plastik tarafını kırmış ve 13 santimetrelik kısmını yutmuş. Zayıflamak için galiba kendini kusturmaya çalışıyordu ve bunu birkaç defa daha yapmış. En sonuncusu bir şanssızlık olmuş ve ne yazık ki diş fırçasını yutmuş" dedi.

UZMANDAN HAYATİ UYARI: "ÜZERİNE SAKIN EKMEK YEMEYİN, SU İÇMEYİN!"

Benzer yabancı cisim yutma vakalarıyla hastanelerde sık sık karşılaştıklarını vurgulayan Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Kubilay Özgür Öztütüncü, vatandaşları kendi kendilerine çözüm üretmemeleri konusunda uyardı. Yabancı cisim yutulduğunda su içmenin veya ekmek yemenin durumu daha da kötüleştirebileceğini belirten Öztütüncü, şu uyarılarda bulundu:

"Genelde insanlar kilo verme amacıyla kendilerini kusturmaya çalışıyor. Biz bunu kesinlikle önermiyoruz. Kilo sorunları varsa mutlaka bir doktora başvurmalarını tavsiye ederiz. Yabancı cisim yutan hastalar da bunu kendileri çıkarmaya çalışmasın. Gerek suyla gerek yemek ya da ekmek yiyerek cismi aşağı indirmeye çalışmaları çok daha büyük ve farklı sıkıntılar doğurabilir. Böyle bir durumla karşılaşıldığında, hiç vakit kaybetmeden doğrudan bir eğitim ve araştırma hastanesinin acil servisine başvurulmalıdır."