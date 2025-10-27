İstanbul'da akşam kabusu! Aniden bastıran sağanak yolları göle çevirdi

Megakent için yapılan yağış uyarısının ardından akşam saatlerinde sağanak bastırdı.

İstanbul'da akşam kabusu! Aniden bastıran sağanak yolları göle çevirdi
İstanbul'un belirli bölgelerinde aralıklarla devam eden sağanak, yaşamı olumsuz yönde etkiliyor. Megakentte beklenen yağış uyarısının ardından, kentin bazı bölgelerinde akşam saatlerinden itibaren sağanak yağış etkili olmaya başladı.

Sultangazi'de etkili olan sağanak yağışın bir sonucu olarak caddelerde su birikintileri oluştu. Bu durum, hem sürücülere hem de yayalara zor anlar yaşattı.

HAZIRLIKSIZ YAKALANANLAR METRO ÇIKIŞLARINA SIĞINDI

Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, ıslanmamak için korunaklı alanlara ve otobüs duraklarına sığındı. Kentin turistik bölgelerinden biri olan Taksim'de de etkili olan sağanağa hazırlıksız yakalananlar ise metro istasyonlarının çıkışlarında korunmaya çalıştı. Yağışla birlikte, zaman zaman çakan şimşekler nedeniyle gökyüzü aydınlandı.

Sefaköy'deki bir alışveriş merkezinde oluşan su birikintisi nedeniyle vatandaşlar yürümekte güçlük çekti. Öte yandan, sağanağın etkisiyle bazı yollarda trafik meydana gelirken, otobüs duraklarında da ciddi bir yoğunluk oluştuğu gözlendi.

