İstanbul'da Akşama Kadar O İlçelere Su Gitmeyecek! İSKİ Kimi Uyardı? 18 Kasım'da Su Kesintisi Yaşanacak İlçeler Hangileri?

İstanbul'da hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacağı her zaman İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından duyurulmaktadır. İSKİ her gün bu bilgileri internet sitesi aracılığıyla paylaşır. İSKİ, İstanbul'da nerede suyun kesileceğini ve aynı zamanda yaşanan su kesintilerinin saat kaça kadar devam edeceğini de duyurur. Bu sayede su kesintileri nedeniyle yaşanabilecek olumsuz durumların önüne geçilmesi mümkün olur.

İstanbul'da 18 Kasım Cumartesi günü de bazı ilçelerde su kesintisi yaşanacak. Peki hangi ilçelerde su kesintisi yaşanması bekleniyor. Yaşanan su kesintileri saat kaça kadar devam edecek? İşte İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin verdiği bilgilere göre su kesintisi yaşanacak ilçeler...

18 KASIM'DA NERELERDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAK?

KADIKÖY

Bostancı ve Kozyatağı mahallelerinde yaşanan su kesintisi saat 16.30'ya kadar devam edecek. Elektrik alt yapı çalışmaları sebebiyle 150 mm çaplı şebeke hattı arızasından kaynaklanıyor.

İSKİ'ye göre bugün başka bir ilçede su kesintisi beklenmiyor.

