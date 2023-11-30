İstanbul'da Akşama Kadar Su Kesintisi Olacak! İSKİ Uyarıyor! 30 Kasım Perşembe Günü Su Kesintisi Yaşanacak İlçeler Hangileri?
İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi duyurmaktadır. İstanbul'da 30 Kasım günü hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacak? İşte İSKİ'nin uyardığı o ilçeler...
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ARNAVUTKÖY:
Adnan Menderes, Anadolu , Arnavutköy Merkez, Atatürk , Baklalı , Balaban , Bolluca ,Boyalık , Durusu , Fatih , Hacımaşlı , Haraççı , Hicret , Karaburun , Karlıbayır , Mareşal Fevzi Çakmak , Mavigöl , Mehmet Akif Ersoy, Mustafa Kemal Paşa, Nenehatun, Sazlıbosna, Tayakadın, Taşoluk, Terkos, Yavuz Selim, Yeniköy, Yunus Emre, Çilingir, İmrahor, İslambey mahallelerinde yaşanacak su kesintisi saat 22.00'e kadar sürecek.
ÇATALCA:
Kestanelik Mahallesinde yaşanan su kesintisi saat 17.00'e kadar sürecek.
KADIKÖY:
Hasanpaşa ve Rasimpaşa mahallelerinde yaşanan su kesintisi saat 17.00'e kadar devam edecek.
KAĞITHANE:
Merkez mahallesinde yaşanan su kesintisi saat 13.00'e kadar devam edecek.