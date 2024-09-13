İstanbul'da aranan 450 şüpheli yakalandı

İstanbul'da düzenlenen "huzur" uygulamasında, farklı suçlardan aranan 450 şüpheli gözaltına alındı.

Mert Sagit Mert Sagit
İstanbul'da aranan 450 şüpheli yakalandı
Yayınlanma:

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince dün kent genelinde 20.00-22.00 saatleri arasında 221 noktada, 1590 personelin katılımıyla sabit yol uygulaması yapıldı. 22.00-23.59 saatleri arasında ise 1121 personelin katılımıyla umuma açık yerlerde denetim gerçekleştirildi.

Denetimlerde 274 bin 52 kişiye Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yapılırken, çeşitli suçlardan aranan 450 şüpheli ile 214 yoklama kaçağı yakalandı.

479 kişinin gözaltına alındığı denetimlerde, 4 yabancı uyruklu kişiye de işlem yapıldı.

471 umuma açık yer denetlenirken, 27 kişiye idari işlem yapıldı ve 102 bin 438 lira ceza kesildi.

46 bin 943 araç ile 3 bin 763 motosikletin kontrol edildiği uygulamada, 2 bin 244 araç ve motosiklet ile 127 sürücü hakkında işlem gerçekleştirildi. 9 araç trafikten men edilirken, toplamda 2 milyon 529 bin 768 lira trafik cezası kesildi.

Uygulamada 51 ruhsatsız tabanca ve tüfek, 14 kurusıkı tabanca ile 132 fişek bulundu. Çeşitli türde uyuşturucu madde ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen para da ele geçirildi.

Denetimlere polis helikopteri ile 2 Deniz Limanı Şube Müdürlüğü botu da destek verdi.

Diyarbakır'da polis memuruna bıçaklı saldırıDiyarbakır'da polis memuruna bıçaklı saldırıYurt
istanbul gözaltı
Günün Manşetleri
Erzincan ve Kütahya'da deprem
MİT Mahmur Kampı’nın başındaki PKK'lıyı vurdu
İstanbul'da 3 katlı bina çöktü
Narin Güran cinayetiyle ilgili yeni gelişme
"Yanındakiler seni yanıltıyor"
Diyarbakır Baro Başkanı'ndan Narin cinayetiyle ilgili açıklama
85 milyon vatandaşın kişisel verileri mi çalındı?
Son bir haftada 95 terörist etkisiz hale getirildi
Narko-Terör operasyonunda rekor uyuşturucu yakalandı
Paşinyan, çok sayıda silahın kaybolduğunu açıkladı
Çok Okunanlar
Narin soruşturmasında yeni gelişme Narin soruşturmasında yeni gelişme
İstanbul'da 3 katlı bina çöktü İstanbul'da 3 katlı bina çöktü
Erzincan ve Kütahya'da deprem Erzincan ve Kütahya'da deprem
KKTC'den ABD'ye tepki KKTC'den ABD'ye tepki
Ünlü bankadan Dolar tahmini: Dolar fırlayacak mı? Ünlü bankadan Dolar tahmini: Dolar fırlayacak mı?