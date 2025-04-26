İstanbul'da artçılar devam edecek mi? Kandilli açıkladı

KRDAE'nin açıklamasında, artçı depremlerin genellikle Orta Marmara ile Kumburgaz segmenti arasında, 15-20 kilometrelik bir alanda yoğunlaştığı belirtildi. Ana şokun ardından yaşanan 5,2 büyüklüğündeki iki ana artçının tetiklediği hareketliliğin sürdüğü ifade edildi. Sismik aktivitelerin Bölgesel Deprem Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) tarafından 7/24 izlendiği vurgulandı.

Depremin Marmara Bölgesi ve çevresindeki illerde hissedildiği belirtilirken, merkez üssünde aletsel şiddetin MMI VIII seviyesinde, bazı yerleşim yerlerinde ise V seviyesine kadar çıktığı kaydedildi. Yapılan ivme analizlerinde, yapıların karşılaştığı spektral ivme değerlerinin tasarım standartlarının oldukça altında olduğu bilgisi verildi.

Öte yandan, deprem sonrası 6. dakikada tsunami uyarı mesajlarının AFAD başta olmak üzere sisteme üye ülkelere iletildiği, yapılan gözlemler sonucunda tsunami riskinin aletsel olarak doğrulandığı ve aynı gün saat 16.53’te tehlikenin geçtiğinin duyurulduğu aktarıldı.

KRDAE'den uyarı:

"Artçı sarsıntılar önümüzdeki günlerde bir süre daha devam edecektir. Vatandaşlarımızın resmi kurumlardan yapılacak açıklamaları takip etmeleri ve hasar gören binalardan uzak durmaları önemle tavsiye edilir."