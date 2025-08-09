İstanbul’da baraj doluluk oranları azalıyor! 9 Ağustos rakamları açıklandı

İstanbul’da etkili olan yağışlı havanın ardından barajlardaki son durum vatandaşlar tarafından merak ediliyor. “9 Ağustos İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?” sorusu günün en çok aranan konularından biri oldu.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
İstanbul’da baraj doluluk oranları azalıyor! 9 Ağustos rakamları açıklandı
Yayınlanma: Güncellenme:

İSKİ verilerine göre İstanbul’daki barajların doluluk oranlarında son bir haftada düşüş gözlendi. İşte günlük bazda son durum:

3 Ağustos: %51,89
4 Ağustos: %51,47
5 Ağustos: %51,04
6 Ağustos: %50,62
7 Ağustos: %50,30
8 Ağustos: %49,96
9 Ağustos: %49,55

Yağışlara rağmen baraj doluluk oranlarının gerilemesi, su tasarrufu konusunu yeniden gündeme getirdi.

Yarın elektrikler olmayacak: 10 Ağustos elektrik kesintileriYarın elektrikler olmayacak: 10 Ağustos elektrik kesintileriYurt
istanbul baraj
Günün Manşetleri
Vatan Partisi’nden Maduro’ya destek
4 şehirde denize girmek yasaklandı!
Gazze’de can kaybı 61 bini aştı
Azerbaycan-Ermenistan Barış Deklarasyonu
İstanbul’da dev “Huzur” operasyonu
Fidan-Sisi görüşmesi
Çanakkale’de çifte orman yangınında son durum
Kırmızı bültenle aranan suçlular yakalandı!
2 büyük yangından biri kontrol altında, 4 şüpheli gözaltında
“Tüm gövdemizi taşın altına koyuyoruz, tarihi bir sürecin içindeyiz”
Çok Okunanlar
Meteoroloji’den uyarı: Bazı iller 45 dereceyi görecek Meteoroloji’den uyarı: Bazı iller 45 dereceyi görecek
Altında yükseliş başladı: İslam Memiş gram altında 6 bin TL için tarih verdi! Altında yükseliş başladı: İslam Memiş gram altında 6 bin TL için tarih verdi!
Meteoroloji'den kritik uyarı: Sağanak yağış geliyor! Meteoroloji'den kritik uyarı: Sağanak yağış geliyor!
Altın fiyatları rekor kırdı! İşte güncel durum Altın fiyatları rekor kırdı! İşte güncel durum
Benzine zam var mı? Motorin kaç TL oldu? 9 Ağustos güncel akaryakıt tablosu Benzine zam var mı? Motorin kaç TL oldu? 9 Ağustos güncel akaryakıt tablosu