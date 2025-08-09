İstanbul’da baraj doluluk oranları azalıyor! 9 Ağustos rakamları açıklandı
İstanbul’da etkili olan yağışlı havanın ardından barajlardaki son durum vatandaşlar tarafından merak ediliyor. “9 Ağustos İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?” sorusu günün en çok aranan konularından biri oldu.
Yayınlanma: Güncellenme:
İSKİ verilerine göre İstanbul’daki barajların doluluk oranlarında son bir haftada düşüş gözlendi. İşte günlük bazda son durum:
3 Ağustos: %51,89
4 Ağustos: %51,47
5 Ağustos: %51,04
6 Ağustos: %50,62
7 Ağustos: %50,30
8 Ağustos: %49,96
9 Ağustos: %49,55
Yağışlara rağmen baraj doluluk oranlarının gerilemesi, su tasarrufu konusunu yeniden gündeme getirdi.