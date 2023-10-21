İstanbul'da Baraj Suyu Artmıyor! İSKİ'ye Göre İstanbul'da Barajlarında Ne Kadar Su Kaldı? 21 Ekim Günü Baraj Doluluk Oranları...

İstanbul'da bulunan barajların doluluk oranları çok sayıda insan tarafından merak edilmektedir. Baraj doluluk oranlarını öğrenmek için internette bu bilgiyi arayan çok sayıda insan vardır. Bu şekilde baraj doluluk oranlarını öğrenerek İstanbul'da yaşanacak durumları önceden öğrenmeye çalışılabilir. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 21 Ekim için baraj doluluk oranlarını duyurdu.

21 Ekim 2023 itibariyle İstanbul’da barajların genel doluluk oranı %21,01 olarak belirlendi. İstanbul’da bulunan 10 barajın doluluk oranları kaça çıkmış durumda?

21 EKİM İTİBARİYLE HANGİ BARAJDA NE KADAR SU KALDI?

ALİBEY BARAJI: % 22,96

BÜYÜKÇEKMECE BARAJI: % 4,08

DARLIK BARAJI: % 32,43

ELMALI BARAJI: % 16,5

ISTRANCALAR BARAJI: % 20,46

KAZANDERE BARAJI: % 5,96

ÖMERLİ BARAJI: % 44,88

PABUÇDERE BARAJI: % 3,35

SAZLIDERE BARAJI: % 6,14

TERKOS BARAJI: % 10,35