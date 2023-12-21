İstanbul'da Barajlarda Ne Kadar Su Kaldı? İSKİ 21 Aralık 2023 Baraj Doluluk Oranlarını Açıkladı!
İstanbul'da barajların doluluk oranları sürekli değişmektedir. Bu değişimi İSKİ güncel olarak duyurur. Tüm İstanbulluların merak ettiği barajlarda ne kadar su kaldı? İşte 21 Aralık 2023 Perşembe günü barajlardaki su oranı...
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İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) barajlardaki su doluluk oranını paylaştı.
İstanbul'daki barajların genel doluluk oranları %50,54 oldu.
Alibey Barajı: % 61,95
Büyükçekmece Barajı: % 40,95
Darlık Barajı: % 61,46
Elmalı Barajı: % 89,04