İstanbul'da Barajlarda Ne Kadar Su Kaldı? Yağmur İstanbul'a Yaradı! İSKİ Barajların Doluluk Oranlarını Duyurdu.
İstanbul'da barajlardaki su doluluk oranları İstanbul ve Su Kanalizasyon İdaresi tarafından paylaşıldı. İSKİ'nin verilerine göre 20 Kasım 2023 günü barajlarda ne kadar su var? Su doluluk oranları kaça çıktı?
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20 Kasım 2023 itibariyle İstanbul’da barajların genel doluluk oranı %22,63 olarak belirlendi. İstanbul’da bulunan 10 barajın doluluk oranları kaça çıkmış durumda?
Alibey Barajı: % 23,85
Büyükçekmece Barajı: % 7,4
Darlık Barajı: % 36,25
Elmalı Barajı: % 43,25
Istrancalar Barajı: % 21,31
Kazandere Barajı: % 5,87