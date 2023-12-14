İstanbul'da Barajların Doluluk Oranları Kaça Yükseldi? 14 Aralık 2023 Günü Hangi Barajda Ne Kadar Su Kaldı?

İstanbul'da hangi barajda ne kadar su kaldığı çoğu insanı yakından ilgilendiren bir konudur. Bu nedenle insanlar sürekli olarak bu bilgiyi ararlar. 14 Aralık 2023 günü baraj doluluk oranları kaça yükseldi?

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İstanbul'da Barajların Doluluk Oranları Kaça Yükseldi? 14 Aralık 2023 Günü Hangi Barajda Ne Kadar Su Kaldı? - Resim: 1

İstanbul'daki barajların genel doluluk oranları İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi duyurmaktadır. 

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İstanbul'da Barajların Doluluk Oranları Kaça Yükseldi? 14 Aralık 2023 Günü Hangi Barajda Ne Kadar Su Kaldı? - Resim: 2

İstanbul'daki barajların genel doluluk oranları %40,4'e yükseldi. Peki hangi barajda ne kadar su kaldı? 

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İstanbul'da Barajların Doluluk Oranları Kaça Yükseldi? 14 Aralık 2023 Günü Hangi Barajda Ne Kadar Su Kaldı? - Resim: 3

Alibey Barajı: % 51,31

Büyükçekmece Barajı: % 25,56

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İstanbul'da Barajların Doluluk Oranları Kaça Yükseldi? 14 Aralık 2023 Günü Hangi Barajda Ne Kadar Su Kaldı? - Resim: 4

Darlık Barajı: % 58

Elmalı Barajı: % 86,96

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