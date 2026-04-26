İstanbul'da barajların doluluk oranları sevindirdi: Kuraklıktan bolluğa!
İSKİ’nin 26 Nisan verilerine göre İstanbul barajları alarm veren %20 seviyelerinden %71.08’e tırmandı; megakentin su ihtiyacında Ömerli Barajı %94 dolulukla başı çekiyor.
İstanbul’a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı, son dönemde etkili olan yağışların ardından yüzde 71.08 seviyesine ulaştı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verileri, megakentin su rezervlerinde yaşanan bu sevindirici artışın detaylarını paylaştı.
KURAKLIKTAN BOLLUĞA: %22’DEN %71’E HIZLI YÜKSELİŞ
Kurak geçen kasım ve aralık aylarında yüzde 20'nin altına düşerek endişe yaratan barajlardaki su seviyesi, son yağışlarla birlikte hızla yükseldi. İSKİ’nin geçmiş verilerine göre, megakentte barajların ortalama doluluk oranı 12 Ocak tarihinde yüzde 22.01 seviyesindeyken, bugünkü verilerle bu oranın yüzde 71.08'e çıktığı kaydedildi. Bu yükseliş, İstanbul’un su güvenliği açısından kritik bir nefes alma alanı sağladı.
ZİRVEDE ÖMERLİ, DİPTE ISTRANCALAR
Barajlar arasındaki doluluk oranları incelendiğinde, su miktarının en yüksek olduğu nokta yüzde 94.09 ile Ömerli Barajı oldu.
Buna karşılık, en düşük su miktarı ise yüzde 36.23 ile Istrancalar Barajı'nda kaydedildi. Bazı barajlar %90 sınırını zorlarken, bazılarının halen beklenen seviyenin altında kalması dikkat çekti.
BARAJ BARAJ GÜNCEL DOLULUK TABLOSU
İSKİ'nin 26 Nisan 2026 itibarıyla paylaştığı verilere göre, İstanbul’un su ihtiyacını karşılayan barajlardaki güncel oranlar şu şekilde sıralandı:
Ömerli Barajı: yüzde 94.09
Elmalı Barajı: yüzde 92.21
Darlık Barajı: yüzde 87.81
Alibey Barajı: yüzde 67.38
Pabuçdere Barajı: yüzde 60.63
Kazandere Barajı: yüzde 60.47
Terkos Barajı: yüzde 58.03
Büyükçekmece Barajı: yüzde 57.02
Sazlıdere Barajı: yüzde 46.05
Istrancalar Barajı: yüzde 36.23
İstanbul'da barajların genel doluluk oranındaki bu artış, kuraklık riskini şimdilik ötelese de su tasarrufu ve kaynakların verimli kullanımı konusundaki önemini koruyor.