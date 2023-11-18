İstanbul'da Barajların Doluluk Oranları Yükselmeyi Durdurdu! İSKİ Açıkladı: 18 Kasım'da Bugün Barajlarda Ne Kadar Su Kaldı?
İstanbul'da barajların doluluk oranlarının kaç olduğu tüm İstanbullular tarafından merak edilmektedir. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından duyurulan verilere göre 18 Kasım'da barajlardaki su oranı kaç oldu?
Son Güncelleme:
İstanbul'da barajların doluluk oranları çok sayıda insanın hayatını yakından etkilemektedir.
18 Kasım 2023 itibariyle İstanbul’da barajların genel doluluk oranı %17,82 olarak belirlendi. İstanbul’da bulunan 10 barajın doluluk oranları kaça çıkmış durumda?
Alibey Barajı: % 18,45
Büyükçekmece Barajı: % 5,58
Darlık Barajı: % 28,17
Elmalı Barajı: %20,67