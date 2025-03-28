İstanbul’da bayram trafiği kilitlendi: Yoğunluk yüzde 85’i aştı

Yağışın da etkisiyle köprüler, ana arterler ve otoyollar yoğunluk nedeniyle kilitlendi.

Avrupa Yakası’nda D-100 kara yolu Edirne istikametinde Zincirlikuyu’dan Beylikdüzü’ne kadar aralıklarla yoğunluk yaşanıyor. Bazı noktalarda trafik tamamen dururken, Ankara yönünde ise Beylikdüzü’nden başlayan yoğunluk, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişine kadar uzandı.

TEM Otoyolu’nda Esenyurt ve Esenler arasında çift yönlü trafik yoğunluğu gözlenirken, Kağıthane’den Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’ne kadar araçlar ilerlemekte güçlük çekiyor.

-Anadolu Yakası’nda D-100 kara yolunda Kadıköy ile Tuzla arasında çift yönlü trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Şile Otoyolu’nda Altunizade’den başlayan yoğunluk, Ümraniye’ye kadar etkisini sürdürüyor.

TEM Otoyolu’nda Ataşehir’den başlayarak şehrin çıkışına kadar bölgesel yoğunluk yaşanırken, Kuzey Marmara Otoyolu’nda Çekmeköy ve Sancaktepe mevkilerinde Ankara yönünde trafik sıkışıklığı gözleniyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin CepTrafik uygulamasına göre kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 85’e ulaştı. Avrupa Yakası’nda yüzde 89, Anadolu Yakası’nda ise yüzde 76 olarak ölçüldü.