İstanbul'da bazı deniz seferleri iptal edildi! Şehir Hatları'ndan açıklama geldi

Deniz Kuvvetleri Kupası Yat Yarışları yarın İstanbul Boğazı'nda gerçekleştirilecek.

Yarışlarla ilgili Şehir Hatları AŞ'den de açıklama geldi. Açıklamada, yarışlar nedeniyle 12.00-13.00 saatlerinde İstanbul Boğazı'nın uluslararası transit ve yerel gemi trafiğine kapalı olacağı bildirildi.

Yarış nedeniyle bazı Şehir Hatları seferlerinin yapılamayacağı, bazı hatlarda da gecikmeler yaşanabileceği belirtilen açıklamada, iptal olan seferler şöyle sıralandı:

• Kadıköy-Karaköy-Eminönü

• Üsküdar-Karaköy-Eminönü

• Kadıköy-Beşiktaş

• Eyüp-Üsküdar

• Üsküdar-Eyüp

• Anadolu Kavağı-Üsküdar

• Üsküdar-Anadolu Kavağı

• Ortaköy-Üsküdar-Kadıköy

• Kadıköy-Üsküdar-Ortaköy

• Kadıköy-Kabataş

• Kadıköy-Kasımpaşa-Fener-Hasköy-Sütlüce-Eyüp

• Eyüp-Sütlüce-Hasköy-Fener-Kasımpaşa-Kadıköy

• Beşiktaş-Kabataş-Karaköy-Kasımpaşa-Sütlüce-Eyüp

• Eyüp-Sütlüce-Kasımpaşa-Karaköy-Kabataş-Beşiktaş

• Üsküdar-Aşiyan