İstanbul'da bazı metro istasyonları kapatılacak! Metro İstanbul'dan açıklama geldi

Metro İstanbul, saat 15.00'ten itibaren bazı metro istasyonlarının ikinci bir duyuruya kadar işletmeye kapatılacağını açıkladı.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
İstanbul'da bazı metro istasyonları kapatılacak! Metro İstanbul'dan açıklama geldi
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İstanbul Valiliği, bazı sosyal medya platformlarında paylaşılan, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele günü kapsamında düzenlenmek istenilen etkinlikle ilgili, Beyoğlu İstiklal Caddesi ve çevresinde toplanma çağrıları yapıldığının tespit edildiğini vurguladı.

Yapılmak istenilen etkinlikle ilgili gerekli izin müracaatında bulunulmadığının belirlendiği aktarılan açıklamada, 25 ve 26 Kasım tarihlerinde Beyoğlu'nda gerçekleştirilecek etkinliklerin yasaklandığı bildirildi.

BAZI METRO İSTASYONLARI İŞLETMEYE KAPATILACAK

Metro İstanbul da İstanbul'da M2 metro, T1 tramvay, F1 füniküler hatlarında geçici kapatma ile ilgili önemli bir duyuru yayımladı.

Metro İstanbul, saat 15.00'ten itibaren ikinci bir duyuruya kadar, M2 metro ve T1 tramvay hatlarının bazı istasyonları ile F1 füniküler hatlarının işletmeye kapatılacağını bildirdi.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından paylaşılan duyuruda, "İstanbul Valiliğinin aldığı karar doğrultusunda bugün saat 15.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar, M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Haliç, Şişhane, Taksim,Osmanbey ve Şişli/Mecidiyeköy istasyonları ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı işletmeye kapalı olacak, T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda ise seferler Eminönü-Bağcılar istasyonları arasında yapılacaktır." ifadeleri kullanıldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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