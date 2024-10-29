İstanbul'da bazı vapur seferleri iptal edildi

İstanbul'da bazı vapur seferleri iptal edildi. Şehir Hatları AŞ'nin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Cumhurbaşkanlığı 5. Uluslararası Yat Yarışları dolayısıyla bazı vapur seferleri iptal edildi.

İstanbul'da bazı vapur seferleri iptal edildi
İstanbul'da bazı vapur seferleri iptal edildi
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İstanbul'da vapur seferi yapacak vatandaşlar dikkat. Şehir Hatları AŞ duyurdu. Cumhurbaşkanlığı 5. Uluslararası Yat Yarışları'ndan ötürü İstanbul'da bazı vapur seferleri iptal edildi. Şehir Hatları AŞ'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre iptal edilen vapur seferlerleri hangileri? İşte merak edilenler...

BAZI VAPUR SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ

İstanbul'da bazı vapur seferleri iptal edildi - Resim : 1

Cumhurbaşkanlığı 5. Uluslararası Yat Yarışları dolayısıyla İstanbul Boğazı'nda gemi trafiğinin çift yönlü ve geçici olarak askıya alınması nedeniyle bazı vapur seferleri icra edilemiyor.

Şehir Hatları AŞ'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, yat yarışları kapsamında Boğaz'ın yerel deniz trafiğine kapatıldığı belirtildi.

Açıklamada, bu nedenle Beşiktaş-Kadıköy, Üsküdar-Karaköy-Eminönü, Kabataş-Kadıköy-Adalar, Üsküdar-Eyüpsultan, Bebek-Emirgan, Eminönü-Rumelikavağı, Üsküdar-Anadolukavağı, Beşiktaş-Eyüpsultan, Uzun Boğaz Turu, Kısa Boğaz Turu, Kadıköy-Üsküdar-Ortaköy, İstinye-Çubuklu (Arabalı), Beykoz-Sarıyer, Kabataş-Kadıköy, Aşiyan-Anadoluhisarı-Küçüksu Ring, Üsküdar-Aşiyan, Beşiktaş-Adalar, Kadıköy-Eyüpsultan, Çengelköy-Kabataş, Ortaköy-Beşiktaş-Eminönü ve Bostancı-Moda-Kabataş hatlarında ikinci bir duyuruya kadar seferlerin yapılamayacağı kaydedildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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