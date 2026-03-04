İstanbul'da bazı vapur seferleri iptal edildi

İstanbul'da yaşanan olumsuz hava koşulları, deniz ulaşımında aksamalara yol açtı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki olan Şehir Hatları AŞ, resmi sosyal medya hesabı üzerinden yolculara güncel durum hakkında bilgilendirmede bulundu.

Kurum tarafından yapılan açıklamada, mevcut hava şartlarına dikkat çekilerek, "Hava muhalefeti sebebiyle seferlerimizde iptaller ve gecikmeler yaşanabilmektedir." ifadelerine yer verildi.

İPTAL EDİLEN HATLAR AÇIKLANDI

Yapılan duyurunun devamında, elverişsiz hava şartları yüzünden gerçekleştirilemeyecek olan güzergahlar da kamuoyuyla paylaşıldı.

Bu kapsamda, yolcuların mağduriyet yaşamaması adına yapılamayacak seferler şu şekilde sıralandı: "Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş Hattı'nın Moda iskelesine uğraması, Kadıköy-Sarıyer ve İstinye-Çubuklu hattı"