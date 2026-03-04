İstanbul'da bazı vapur seferleri iptal edildi

İstanbul'da etkili olan olumsuz hava koşulları deniz ulaşımını etkiledi. Şehir Hatları AŞ, belirli hatlarda vapur seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
İstanbul'da bazı vapur seferleri iptal edildi
Yayınlanma: Güncellenme:

İstanbul'da yaşanan olumsuz hava koşulları, deniz ulaşımında aksamalara yol açtı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki olan Şehir Hatları AŞ, resmi sosyal medya hesabı üzerinden yolculara güncel durum hakkında bilgilendirmede bulundu.

Kurum tarafından yapılan açıklamada, mevcut hava şartlarına dikkat çekilerek, "Hava muhalefeti sebebiyle seferlerimizde iptaller ve gecikmeler yaşanabilmektedir." ifadelerine yer verildi.

İPTAL EDİLEN HATLAR AÇIKLANDI

Yapılan duyurunun devamında, elverişsiz hava şartları yüzünden gerçekleştirilemeyecek olan güzergahlar da kamuoyuyla paylaşıldı.

Bu kapsamda, yolcuların mağduriyet yaşamaması adına yapılamayacak seferler şu şekilde sıralandı: "Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş Hattı'nın Moda iskelesine uğraması, Kadıköy-Sarıyer ve İstinye-Çubuklu hattı"

Altın fiyatlarında son durum: Gram, çeyrek, yarım ve ons altın ne kadar?Altın fiyatlarında son durum: Gram, çeyrek, yarım ve ons altın ne kadar?Ekonomi
FETÖ'nün kamu yapılanmasına operasyon: 3 ilde gözaltı kararıFETÖ'nün kamu yapılanmasına operasyon: 3 ilde gözaltı kararıGündem
istanbul vapur seferler iptal
Günün Manşetleri
İŞKUR'dan imalat sektörüne 50 milyar liralık destek
Sahte TÜVTÜRK çetesine dev darbe
İRAN, UYARILARI DİKKATE ALMAYAN 10 PETROL TANKERİNİ VURDUĞUNU DUYURDU
TEL AVİV, BU GECE DE İRAN'IN FÜZELERİ ALTINDA IŞIL IŞIL
İran, Dubai'deki ABD konsolosluğuna İHA'larla saldırı düzenledi
İşte İran'ın vurduğu tüm üsler ve askeri hedeflerin listesi
Erdoğan'dan Fatma öğretmen cinayetiyle ilgili ilk açıklama
Türk gazeteciler İsrail'de gözaltına alındı
''Karşılıklı saldırılar dursun diplomasiye dönülsün''
Mart ayı kira zam oranı belli oldu
Çok Okunanlar
Benzin, motorin ve LPG bugün ne kadar oldu? Benzin, motorin ve LPG bugün ne kadar oldu?
Gazete manşetleri 4 Mart Çarşamba Gazete manşetleri 4 Mart Çarşamba
Bugün hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak?
Altın fiyatlarında son durum Altın fiyatlarında son durum
İRAN, UYARILARI DİKKATE ALMAYAN 10 PETROL TANKERİNİ VURDUĞUNU DUYURDU İRAN, UYARILARI DİKKATE ALMAYAN 10 PETROL TANKERİNİ VURDUĞUNU DUYURDU